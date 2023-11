Gisteren gemist: KNVB en Dest in gesprek, zeges Italië en Spanje

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op woensdag 4 september.

KNVB wil in gesprek met Dest: "Bepaalde haast geboden"

De KNVB wil zo snel mogelijk in gesprek met Ajax-verdediger Sergino Dest. De rechts- en linksback werkt nu zijn interlands af namens de Verenigde Staten - waar hij een [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/355616/amerikaanse-bondscoach-berhalter-belooft-dest-direct-basisplek/,_blank,basisplaats] krijgt -, maar de Nederlandse voetbalbond hoopt hem te overtuigen voor Oranje te kiezen.

Oranje-trio genomineerd voor FIFPro elftal van het jaar

Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong maken kans op een plek in het FIFPro Wereldelftal van 2019. De drie internationals van Oranje zijn opgenomen in een voorselectie die uit 55 spelers bestaat. Meer dan 23.000 spelers brachten hun stem uit via een poll.

Groep J: Van 't Schip kan EK bijna vergeten na verlies bij debuut

Het debuut van John van 't Schip als bondscoach van Griekenland is in het water gevallen. De nieuwbakken bondscoach wist dat hij drie punten moest pakken in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland, maar slaagde daar niet in. Het Noord-Europese land was met 1-0 te sterk, waardoor EK-kwalificatie een nagenoeg onhaalbare kaart is geworden voor Van 't Schip.

PSV houdt talentvolle Jimenez uit handen van Europese top

PSV heeft het contract van Mylian Jimenez opengebroken en verlengd. De talentvolle middenvelder, die in de belangstelling stond van diverse Europese topclubs, tekent een driejarige verbintenis in Eindhoven. Hij ligt zodoende vast tot en met de zomer van 2022.

Tiental Spanje moeizaam langs Roemenië, zege Zweden

Spanje heeft met pijn en moeite ook de vijfde wedstrijd in de EK-kwalificatie in Groep F winnend afgesloten. Ondanks een 0-2 voorsprong had de ploeg de nodige moeite met Roemenië, dat in de slotfase nog gelijk had kunnen maken (1-2). Eerder op de avond won Italië [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/355610/italie-blijft-foutloos-na-moeizame-zege-op-tiental-armenie/,_blank,met veel moeite] van de tien van Armenië, terwijl Zwitserland [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/355619/groep-d-dure-remise-zwitserland-zesklapper-denemarken/,_blank,dure punten liet liggen] in de slotfase tegen Ierland.

Herstelde Maradona gaat aan de slag bij club in Argentinië

In juli waren er nog zorgen om de gezondheid van Diego Maradona, maar de Argentijn heeft zich donderdag toch weer gestort op een nieuwe klus in de voetbalwereld. Hij is namelijk gepresenteerd als hoofdtrainer van Gimnasia.