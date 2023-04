Feyenoord en Ajax hopen hetzelfde te doen als PSV

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 9 april.

Wedstrijden





Ajax - Fortuna Sittard (16.45 uur)

Na de tumultueuze avond in De Kuip wacht Ajax vandaag een waarschijnlijk wat rustigere wedstrijd tegen Fortuna Sittard. In Amsterdam weten ze dat er een klein wonder nodig is om Feyenoord van de landstitel af te houden. Ajax heeft de hoop op het kampioenschap nog niet opgegeven, maar is ondertussen ook verwikkeld in de strijd om de tweede plaats. Concurrent PSV won zaterdagavond, terwijl AZ een nederlaag leed.

Liverpool - Arsenal (17.30 uur)

Het zou zomaar kunnen dat Arsenal binnenkort voor het eerst sinds 2004 kampioen van Engeland wordt. De Londense club kan zich volledig op de titelstrijd richten, daar de ploeg van trainer Mikel Arteta in geen enkele andere competitie meer actief is. De komende weken staan nog een hoop lastige wedstrijden op het programma. Eén van de lastigste daarvan wordt vandaag op Anfield gespeeld.

Feyenoord - RKC Waalwijk (20.00 uur)

De uitschakeling in de KNVB Beker door de aartsrivaal doet pijn in De Kuip, maar nog wel pijnlijker is dat Feyenoord door het incident met Davy Klaassen in een negatief daglicht is gesteld. Arne Slot wil de kwestie achter zich laten en richt zich met zijn ploeg volledig op het vervolg van de titelstrijd en het Europese avontuur. Vanavond wordt er in de Eredivisie gespeeld tegen RKC Waalwijk, komende donderdag tegen AS Roma in de Europa League.

Voetbal op tv



10.00 uur: Goedemorgen Eredivisie, ESPN - praatprogramma

12.15 uur: FC Twente - SC Cambuur, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

12.15 uur: Willem II - VVV-Venlo, ESPN - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd

13.00 uur: Olympique Lyonnais - Stade Rennais, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

14.30 uur: FC Emmen - NEC, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

15.00 uur: Leeds United - Crystal - Palace, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

15.00 uur: Montpellier - Toulouse, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

15.30 uur: Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

16.15 uur: Real Betis - Cádiz, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

16.45 uur: Ajax - Fortuna Sittard, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

17.05 uur: FC Nantes - AS Monaco, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

17.30 uur: Liverpool - Arsenal, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

17.30 uur: VfL Bochum - VfB Stuttgart, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

18.30 uur: Standard Luik - KRC Genk, Ziggo Sport - live verslag van de Pro League-wedstrijd

18.30 uur: Almería - Valencia, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

19.00 uur: NOS Studio Sport Eredivisie, NPO 1 - samenvattingen Eredivisie

19.30 uur: Besiktas - Girensuspor - Ziggo Sport - live verslag van de Süper Lig-wedstrijd

19.30 uur: 1899 Hoffenheim - Schalke 04, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

20.00 uur: Feyenoord - RKC Waalwijk, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

20.45 uur: FC Lorient - Olympique Marseille, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

21.00 uur: Rayo Vallecano - Atlético Madrid, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

22.10 uur: Dit was het Weekend, ESPN - voetbalshow

22.25 uur: NOS Studio Voetbal, NPO 1 - praatprogramma