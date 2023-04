Heerlijke voetbaldag: Feyenoord - Ajax, FC Barcelona - Real Madrid & Manchester United

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 5 april.

Wedstrijden

Feyenoord – Ajax (20.00 uur)

De nummer één van Nederland tegen de nummer twee in de halve finale van de KNVB-Beker. Twee weken geleden werd in de Johan Cruijff Arena nog 2-3 voor Feyenoord en dat is Ajax zeker niet vergeten. De Amsterdammers speelden zondag gelijk tegen Go Ahead Eagles en kunnen met de beker vermoedelijk nog maar één prijs pakken. In Rotterdam is de kans zeer aanwezig dat Feyenoord voor het eerst sinds 1984 er met de dubbel vandoor gaat. Drukt Arne Slot met Feyenoord Ajax nog meer de afgrond in of kan John Heitinga zich toch nog opmaken voor een prijs dit seizoen?

Manchester United – Brentford (21.00 uur)

De ploeg van Erik ten Hag heeft nog wel wat goed te maken tegen Brentford, want eerder dit seizoen werd er nog met 4-0 verloren van de Londenaren. Dit was in de tweede officiële wedstrijd van Manchester United onder Ten Hag. Na een goede periode draaien The Red Devils nu wat minder, want in de laatste vier competitieduels werd niet gewonnen en zelfs niet gescoord. Kan Manchester United met Wout Weghorst en Tyrell Malacia revanche nemen op Brentford?

FC Barcelona – Real Madrid (21.00 uur)

In Spanje staat de grootste wedstrijd van het jaar op het programma met de El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid in de halve finale van de Copa del Rey. In de heenwedstrijd werd het nog 0-1 voor de Catalanen en de Madrilenen willen dit graag rechtzetten. Nog niet zo lang geleden speelden de twee ploegen nog tegen elkaar voor de competitie en daar won Barça met 2-1 van De Koninklijke. FC Barcelona moet het wel doen zonder Frenkie de Jong, want die moet door blessureleed de wedstrijd missen. Kan FC Barcelona ook zonder De Jong Real Madrid verslaan en de finale bereiken?

18.00 uur: 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de DFB-Pokal

20.00 uur: Feyenoord – Ajax, ESPN, live verslag van het duel in de KNVB Beker

20.45 uur: RB Leipzig – Borussia Dortmund, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de DFB-Pokal

21.00 uur: Cremonese – Fiorentina, Ziggo Sport Docu, live verslag van het duel in de Coppa Italia

21.00 uur: FC Barcelona – Real Madrid, Ziggo Sport, live verslag van het duel in de Copa del Rey

21.00 uur: Manchester United – Brentford, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

21.00 uur: West Ham United – Newcastle United, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League