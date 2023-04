KNVB grijpt in: wedstrijden vanaf nu direct gestaakt als spelers of scheidsrechters geraakt worden

De KNVB heeft donderdagavond een aantal maatregelen afgekondigd naar aanleiding van de uit de hand gelopen Klassieker in De Kuip van een dag eerder. Zo worden vanaf nu duels definitief gestaakt zodra een speler of scheidsrechter geraakt wordt door een voorwerp dat van de tribunes wordt gegooid.

Scheidsrechter Allard Lindhout besloot de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax woensdag een half uur stil te leggen nadat Ajax-middenvelder Davy Klaassen een hoofdwond opliep omdat hij geraakt werd door een aansteker die vanaf de tribune op hem gegooid werd. Na een half uur werd het duel alsnog hervat en uitgespeeld.

Artikel gaat verder onder video

'Als een speler of scheidsrechter vanuit het publiek met een voorwerp wordt geraakt, dan besluit de scheidsrechter direct de wedstrijd definitief te staken', deelt de KNVB mee in een verklaring. Ook als er niemand geraakt wordt dienen scheidsrechters de duels bovendien stil te leggen als er voorwerpen het veld op gegooid worden. Bij herhaling leidt dat ook tot het definitief staken van het duel.

Als supporters het veld opkomen en spelers of scheidsrechters fysiek belagen, dan wordt de betreffende wedstrijd eveneens per direct gestaakt, zo deelt de bond verder mee. Indien 'slechts' het veld betreden wordt geldt ook weer dat het duel eerst tijdelijk stilgelegd wordt; gebeurt het daarna nogmaals dan volgt ook hier een definitieve beëindiging van het duel.

'Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee', aldus de KNVB. 'De veiligheid in en rond een stadion is topprioriteit en doen we samen met clubs, supporters, gemeentes, OM, politie en kabinet. Het uitgangspunt blijft dat het voetbal toegankelijk, gastvrij en veilig moet zijn voor alle echte supporters.'