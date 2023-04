Speelt Wout Weghorst zich tegen Everton terug in de United-basis?

Tijdens de midweekse speelronde wist Erik ten Hag met Manchester United na drie wedstrijden zonder zege eindelijk weer eens drie punten te pakken. Brentford werd woensdagavond op Old Trafford met 1-0 verslagen door een doelpunt van Marcus Rashford, die in de spits stond omdat Wout Weghorst gepasseerd werd. Zaterdag wacht alweer de volgende competitiewedstrijd, als Everton op bezoek komt in Manchester. Samen met Jack's blikt FCUpdate vooruit op de wedstrijd.

Everton maakt een matig seizoen door en is nog volop verwikkeld in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. De tweede club van Liverpool staat momenteel zestiende, maar de verschillen zijn klein. West Ham United, Nottingham Forest en Bournemouth hebben net als The Toffees 27 punten uit 29 duels verzameld. De 'veilige' zestiende positie heeft Everton enkel te danken aan het doelsaldo. Een overwinning op Old Trafford zou de ploeg van Marco Silva dan ook goed uitkomen. Denk jij dat Everton kan stunten tegen de ploeg van Ten Hag? Een overwinning voor de bezoekers levert je bij Jack's een quote van liefst 7.50 op!

Daarmee is de thuisploeg afgetekend favoriet voor de wedstrijd op Old Trafford. The Red Devils zijn volop in gevecht om kwalificatie voor de Champions League. De huidige vierde plaats op de ranglijst geeft na het seizoen recht op een plekje in de groepsfase van het miljoenenbal voor volgend seizoen. United heeft nu 53 punten; net zoveel als nummer drie Newcastle United. Tottenham Hotspur volgt met drie punten achterstand op de vijfde plaats, maar speelde een duel meer. Een overwinning is voor Ten Hag dus cruciaal om The Spurs voor te blijven. Denk jij dat hij ook zijn tweede thuisduel op rij winnend af gaat sluiten? Jack's vermenigvuldigt je inzet bij een thuisoverwinning met een quote van 1.49.

De druiven waren midweeks zuur voor Wout Weghorst. De Nederlandse spits kon ondanks zijn geringe doelpuntenproductie week in week uit rekenen op een basisplaats. Dat kwam Ten Hag echter op steeds meer kritiek van media en supporters te staan. Na het verloren duel bij Newcastle van vorig weekend greep de Nederlandse manager eindelijk in. Weghorst bleef tegen Brentford 90 minuten op de bank. Toch acht Jack's de kans nog steeds levensgroot dat Weghorst tegen Everton een doelpunt meepikt. Durf jij het aan om er op in te zetten dat hij zelfs de eerste goal van de wedstrijd maakt? Jack's beloont je met een quote van 6.25!



