FC Groningen vecht voor laatste kans tijdens thuiswedstrijd tegen aangeslagen NEC

Specials

Transferweekje

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

FSV Mainz 05 - Bayern München (15.30)

Het lukte Bayern München deze week niet om zich te plaatsen voor de halve finale van de Champions League. Omdat de Duitse topclub ook al is uitgeschakeld in de DFB-Pokal, kan de ploeg van trainer Thomas Tuchel zich nu volledig richten op het competitieslot. Het Bayern München van Matthijs de Ligt, Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui staat met nog zes wedstrijden aan kop in de Bundesliga. De voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund is twee punten.

SC Heerenveen - FC Emmen (18.45 uur)

FC Emmen gaat een spannend slot van het Eredivisie-seizoen tegemoet. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat op dit moment zestiende en zal dus nog een plekje moeten stijgen om niet in de play-offs te belanden. Excelsior en FC Volendam, die beide twee punten meer hebben, zijn op dit moment de belangrijkste concurrenten van Emmen. Omdat FC Groningen en SC Cambuur nauwelijks punten pakken, hoeft er voorlopig niet naar beneden te worden gekeken.

FC Groningen - NEC (20.00 uur)

Het water staat FC Groningen aan de lippen. Alleen een klein wonder kan de Groningers nog in de Eredivisie houden. Thuis tegen NEC moet de eerste stap in de goede richting worden gezet. Daarna speelt Groningen nog tegen Go Ahead Eagles (uit), Ajax (thuis), Vitesse (uit) en Sparta Rotterdam (uit). Er zijn dus nog vijftien punten te behalen.

Vitesse - Excelsior (21.00 uur)

Bij Vitesse maakt Phillip Cocu vanavond zijn rentree langs de zijlijn. De trainer hervatte deze week na een afwezigheid van twee weken zijn werkzaamheden. Door een blindedarmontsteking miste hij de wedstrijden tegen Go Ahead Eagles (2-0) en NEC (1-4), die beide werden gewonnen. Vitesse staat daardoor dertiende en kan tegen Excelsior een enorme stap richting handhaving zetten.

Voetbal op tv

13.30 uur: Fulham - Leeds United, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

14.00 uur: Osasuna - Real Betis, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

15.30 uur: FSV Mainz 05 - Bayern München, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: Hertha BSC - Werder Bremen, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: 1899 Hoffenheim - FC Köln, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

15.30 uur: VfL Bochum - VfL Wolfsburg, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

16.00 uur: Brentford - Aston Villa, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Crystal Palace - Everton, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Leicester City - Wolverhampton Wanderers, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Liverpool - Nottingham Forest, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.15 uur: Almería - Athletic Bilbao, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

17.45 uur: Manchester City - Sheffield United, Ziggo Sport - live verslag van de FA Cup-wedstrijd

18.00 uur: Lazio - Torino, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

18.30 uur: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

18.30 uur: Real Sociedad - Rayo Vallecano, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

18.45 uur: SC Heerenveen - FC Emmen, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

20.00 uur: FC Groningen - NEC, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

21.00 uur: Vitesse - Excelsior, ESPN 3 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

21.00 uur: RC Lens - AS Monaco, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

21.00 uur: Real Madrid - Celta de Vigo, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd