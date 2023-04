PSV en Ajax strijden om plek twee, Ten Hag met United terug op Wembley

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 23 april

Wedstrijden

PSV - Ajax (14.30 uur)

In de Eredivisie zijn de meeste ogen vandaag gericht op het Philips Stadion, waar PSV en Ajax het tegen elkaar opnemen. De winnaar van topwedstrijd slaat een grote slag in de strijd om de tweede plaats. In Eindhoven en in Amsterdam hopen ze stiekem nog op meer, maar de kans lijkt klein dat Feyenoord het kampioenschap in de laatste wedstrijden van het seizoen nog uit handen geeft.

FC Barcelona - Atlético Madrid (16.15 uur)

De kans is groot dat FC Barcelona kampioen van Spanje wordt. Er is de laatste weken echter wel flink wat zand in de Catalaanse motor gekomen. Na de pijnlijke uitschakeling in de Copa del Rey tegen Real Madrid (0-4) werd er in competitieverband doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Girona en Getafe. In paniek raken ze echter niet in Camp Nou. De voorsprong op Real Madrid is immers nog altijd acht punten, terwijl Barça nog een duel te goed heeft. Daarin treft het echter wel dé ploeg in vorm: Atlético Madrid.

Brighton & Hove Albion - Manchester United (17.30 uur)

Drie dagen na de pijnlijke exit in de Europa League strijdt Manchester United vandaag met Brighton & Hove Albion om een plek in de finale van de FA Cup. Erik ten Hag verwacht een reactie van zijn ploeg na de 3-0 nederlaag tegen Sevilla. Mocht Manchester United erin slagen zich te plaatsen voor de finale, dan treft het op 3 juni stadgenoot Manchester City in de finale. Vandaag keert Ten Hag met zijn elftal terug op Wembley, waar in februari de League Cup werd gewonnen. Ten Hag zal hopen dat zijn elftal opnieuw vleugels krijgt in het nationale stadion.

Feyenoord - FC Utrecht (18.45)

In Rotterdam worden de wonden gelikt na de uitschakeling in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot kan het zich niet permitteren om te lang in het slechte gevoel te blijven hangen. Tegen FC Utrecht moet vanmiddag namelijk de volgende stap richting de landstitel worden gezet. Eerder dit seizoen ontsnapte Feyenoord aan een nederlaag tegen de Domstedelingen. Door een laat doelpunt van Alireza Jahanbakhsh werd het 1-1.

Voetbal op tv

12.15 uur: FC Twente - Sparta Rotterdam, ESPN 3 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

12.30 uur: Empoli - Internazionale, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

14.00 uur: Elche - Valencia, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

14.30 uur: PSV - Ajax, ESPN 2 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

14.30 uur: Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

15.00 uur: AFC Bournemouth - West Ham United, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

15.30 uur: SC Freiburg - Schalke 04, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

16.15 uur: FC Barcelona - Atlético Madrid - Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

16.45 uur: Feyenoord - FC Utrecht, ESPN 3 - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

17.30 uur: Bayer Leverkusen - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

17.30 uur: Brighton & Hove Albion - Manchester United, Ziggo Sport - live verslag van de FA Cup-wedstrijd

18.00 uur: AC Milan - Lecce, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

19.00 uur: NOS Studio Sport Eredivisie, NPO 1 - samenvattingen Eredivisie

19.30 uur: Borussia Mönchengladbach - Union Berlin, Viaplay - live verslag van de Bundesliga-wedstrijd

20.00 uur: AZ - RKC Waalwijk, ESPN - live verslag van de Eredivisie-wedstrijd

20.45 uur: Juventus - Napoli, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

20.45 uur: Olympique Lyonnais - Olympique Marseille, Ziggo Sport - live verslag van de Ligue 1-wedstrijd

21.00 uur: Sevilla - Villarreal, Ziggo Sport - live verslag van de LaLiga-wedstrijd

22.10 uur: Dit was het Weekend, ESPN - voetbalprogramma

22.20 uur: NOS Studio Voetbal, NPO 1 - voetbaltalkshow