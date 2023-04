The Day After: Wat zijn de gevolgen van de uit de hand gelopen Klassieker?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 6 april.





Nieuws





De nasleep van De Klassieker

Ajax bereikte woensdagavond de finale van de KNVB Beker door in De Kuip met 1-2 te winnen van aartsrivaal Feyenoord. Na afloop ging het echter vooral over de gebeurtenissen in de 63ste minuut, toen Davy Klaassen vanaf de tribune werd geraakt door een aansteker en het duel werd gestaakt. Klaassen probeerde het nog even bij de hervatting, maar moest de strijd al snel staken. Vandaag wordt meer duidelijk over de gevolgen die het wangedrag van de inmiddels opgepakte Feyenoord-'supporter' voor het voetbal hebben. FCUPdate zit uiteraard weer bovenop het laatste nieuws over De Klassieker.





Wedstrijden





Fenerbahçe - Kayserispor (19.30 uur)

Het zijn de weken van de waarheid voor Fenerbahçe. De club uit Istanboel kan binnenkort zomaar twee prijzen rijker zijn. In de competitie wordt er gestreden om het kampioenschap en vanavond gaat de club van Ferdi Kadioglu zich proberen te plaatsen voor de halve finale van de Turkse beker. Tegenstander is Kayserispor, waar de Amsterdam geboren doelman Bilal Bayazit onder contract staat.

Annecy - Toulouse (20.45 uur)

Kampioen van Frankrijk wordt Toulouse niet, maar de club van Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Thijs Dallinga kan dit seizoen wel degelijk een prijs pakken. Vanavond speelt Toulouse tegen Annecy - dat uitkomt op het tweede niveau van Frankrijk - voor een plek in de finale van de Coupe de France. De ploeg van Philippe Montanier is gewaarschuwd, want Annecy schakelde in de vorige ronde Olympique Marseille uit.

Voetbal op tv



21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - talkshow