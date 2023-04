Tops en Flops: Feyenoord neemt voorschot op de titel, nieuwe dreun voor Ajax en RKC maakt indruk

Met nog maar zeven wedstrijden te gaan lijkt de landstitel Feyenoord niet meer te kunnen ontgaan. De ploeg van Arne Slot won zondag de stadsderby bij Sparta, terwijl naaste belager Ajax eerder op de dag twee punten liet liggen tegen Go Ahead Eagles. Buiten de verrichtingen van de titelkandidaten viel er ook op de andere velden genoeg te beleven. Aan de hand van onze Tops en Flops blikken we terug op afgelopen weekeinde in de Eredivisie.

Tops



Wellenreuther ontpopt zich tot onverwachte held

Toen Justin Bijlow begin dit jaar zijn pols brak vreesden velen dat Feyenoord in de persoon van Timon Wellenreuther geen waardige vervanger in huis had. Zondag bleek op Het Kasteel het tegendeel. De 27-jarige Duitser was goud waard tegen Sparta door bij een 1-1 stand op slag van rust een strafschop van Vito van Crooij klemvast te pakken. In het tweede bedrijf zette de ploeg van Arne Slot het duel vervolgens alsnog naar zijn hand. Met de 1-3 zege op Sparta én het puntverlies van Ajax in Deventer lijkt de titelstrijd - voor zover die nog open was - inmiddels beslist. Met grote dank aan Wellenreuther.

RKC Waalwijk is de grootste overachiever van de Eredivisie

Aan het begin van het seizoen zette FCUpdate de begrotingen van de achttien Eredivisie-clubs op een rij. Ajax beschikt niet geheel verrassend over het grootste budget in de competitie, gevolgd door PSV en Feyenoord. Helemaal onderaan was het bescheiden Exelsior terug te vinden, met één plek daarboven RKC Waalwijk. Waar Excelsior vecht tegen de play-offs om degradatie, doen de Waalwijkers zeven ronden voor het einde nog doodleuk mee om de Europese plaatsen. Zaterdag werd Vitesse in Waalwijk aan de zegekar gebonden, waardoor Joseph Oosting met zijn elftal de achtste plaats overneemt van sc Heerenveen.



Uitgerekend Diemers staat aan de basis van doodsteek Cambuur

Hekkensluiter SC Cambuur vocht zaterdagavond 'misschien wel' voor de laatste kans op lijfsbehoud. Mede-laagvlieger FC Emmen kwam op bezoek in Leeuwarden voor een heus zes-punten-duel. Nadat Mitchel Paulissen de thuisploeg op 1-0 had gezet leek de ploeg van Sjors Ultee daadwerkelijk de strohalm te gaan grijpen, maar Ahmed El Messaoudi maakte tien minuten voor tijd gelijk. Maar nog was de gifbeker niet leeg, toen de Drenten in blessuretijd een vrije trap kregen langs de zijlijn, diep op de helft van Cambuur. Geboren Leeuwardenaar Mark Diemers, dit seizoen door Emmen gehuurd van Feyenoord, zette zich achter de bal en zijn fraaie voorzet belandde op het hoofd van aanvoerder Jeroen Veldmate: 1-2. En wég was het laatste restje hoop op lijfsbehoud voor Cambuur.

PSV maakt indruk in Nijmegen

Het ging in de aanloop naar de ontmoeting tussen NEC en PSV van afgelopen zaterdag niet zozeer over de wedstrijd, maar meer over een paar opvallende uitspraken die Ruud van Nistelrooij had gedaan. De oefenmeester van PSV leek zich neer te leggen bij het teleurstellende seizoen dat zijn elftal draait. Volgens Van Nistelrooij mag er niet meer worden verwacht, zeker niet na de verkoop van belangrijke spelers als Cody Gakpo en Noni Madueke. Maar op bezoek bij NEC speelde PSV misschien wel z’n beste helft van dit seizoen. De thuisploeg werd aan alle kanten voorbijgelopen en mocht van geluk spreken dat het bij rust ‘slechts’ 0-3 stond. “PSV speelde geweldig voetbal in de eerste helft. Heerlijk om naar te kijken”, was Valentijn Driessen van De Telegraaf bijzonder lovend.

Flops



Ajax incasseert een nieuwe dreun en kan titel definitief vergeten

Wat had Ajax zich zondagmiddag in Deventer graag hersteld van de pijnlijke nederlaag in De Klassieker tegen Feyenoord. Maar de Amsterdammers kwamen voor de vierde keer op rij niet voorbij Go Ahead Eagles. Na het 1-1 gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA eerder dit seizoen, moest de ploeg van trainer John Heitinga in de Adelaarshorst opnieuw genoegen nemen met een punt. Heitinga en zijn manschappen beklaagden zich na afloop over het - waarschijnlijk onterecht - afgekeurde doelpunt van Mohammed Kudus, maar ze weten dondersgoed dat ze zich daar niet achter kunnen verschuilen. Het was voor de zoveelste keer dit seizoen ondermaats wat Ajax liet zien. In de tweede helft creëerde het vrijwel niets. En dat is geen fijne gedachte als je woensdagavond moet aantreden in De Kuip.

Degradatie vrijwel zeker voor FC Groningen en SC Cambuur

Na de overwinning op Excelsior dacht FC Groningen de weg omhoog te kunnen inzetten. De daaropvolgende wedstrijden tegen Feyenoord en AZ eindigden weliswaar in een nederlaag, maar trainer Dennis van der Ree was tevreden over wat zijn ploeg in die wedstrijden liet zien. Dat kan hij niet zijn zijn over het optreden van zijn elftal tegen eerst sc Heerenveen (0-2) en zondagmiddag Fortuna Sittard (3-1). Door de nederlaag in Limburg komt degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie steeds dichterbij voor FC Groningen. Ook SC Cambuur doet vrijwel zeker een stapje terug. De ploeg uit Leeuwarden leek zaterdagavond op weg naar een goed resultaat tegen FC Emmen, maar bleef uiteindelijk met lege handen achter. Als je je in blessuretijd nog laat aftroeven, is het misschien maar beter ook als je tijdelijk een stapje terug doet.

Sc Heerenveen-fans brengen uitsupporters verder in de problemen

De titel van grootste flop van het afgelopen weekend gaat misschien wel naar het groepje sc Heerenveen-supporters dat het afgelopen zaterdag in Alkmaar noodzakelijk achtte om met vuurwerk te gaan gooien. Sc Heerenveen begon uitstekend aan het treffen met AZ en opende al na vijf minuten de score. Vlak daarna ging het mis. Er werd vuurwerk op het veld gegooid en de scheidsrechter van dienst zag zich daardoor genoodzaakt het duel tijdelijk stil te leggen. Het is al weer de zoveelste keer dit seizoen dat uitsupporters in de Eredivisie zich hebben misdragen. Waarom? Je wil toch je club achterna blijven reizen en kunnen aanmoedigen? Maar als dit zo doorgaat, moeten we serieus gaan vrezen voor een verbod op uitsupporters.

FC Twente blijft ondermaats presteren in uitwedstrijden

Over supporters gesproken... Die van FC Twente zullen zich ongetwijfeld afvragen wat er mogelijk was geweest als hun club ook in uitwedstrijden naar behoren presteerde. FC Twente staat momenteel op de vijfde plek en daar is weliswaar niets mis mee, maar de prestaties buitenshuis zijn ver onder de maat. Van de veertien wedstrijden die FC Twente dit seizoen tot op heden buiten de eigen Grolsch Veste speelde, eindigden er slechts drie in een zege. Ook op bezoek bij Excelsior wist de ploeg van de vertrekkende trainer Ron Jans niet aan het langste eind te trekken. Daardoor lieten de Tukkers na te profiteren van het puntenverlies van AZ en lijkt de vijfde plek het hoogst haalbare.