Transferweekje: Kökçü en Gravenberch hebben een knoop door te hakken

De transfermarkt is weliswaar alweer geruime tijd gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ajax mikt opnieuw op verloren zoon

Sven Mislintat werd deze week aangesteld als technisch directeur van Ajax en hij heeft als taak om John Heitinga (of zijn opvolger) met een zo sterk mogelijke selectie aan het nieuwe seizoen te laten beginnen. Langzaam maar zeker komt de geruchtenstroom rond de Amsterdammers op gang. Julian Rijkhoff is een van de vermeende doelwitten. De achttienjarige spits, die in 2021 door Borussia Dortmund bij Ajax werd weggeplukt, zou zodoende de nieuwe Brian Brobbey kunnen worden. Laatstgenoemde vertrok ook transfervrij uit Amsterdam en werd afgelopen zomer voor een forse transfersom (ruim zestien miljoen euro) teruggehaald.

Kökçü speelt zich in de kijker

Feyenoord nadert met rasse schreden de eerste landstitel sinds 2017. Bovendien is de ploeg van Arne Slot met een minimale overwinning goed begonnen aan het tweeluik met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Slot berust in het logische gevolg van de successen in Rotterdam: zijn spelers én hijzelf worden al maanden in verband gebracht met een fraaie transfer aankomende zomer. Grote blikvanger in het elftal is dit seizoen aanvoerder Orkun Kökçü. De vraag lijkt inmiddels niet meer óf de 22-jarige middenvelder vertrekt, maar meer waarheen hij dat zal doen. Het Benfica van Roger Schmidt wordt nadrukkelijk genoemd en zou een mooie stap zijn, maar ook in de Bundesliga en de Premier League staat Kökçü er prima op.

Barça lijkt al beet te hebben

Het lijkt erop dat FC Barcelona de eerste versterking voor komende zomer al binnen heeft. Íñigo Martínez is volgens Relevo volgend seizoen in Camp Nou te bewonderen. De 31-jarige centrale verdediger komt transfervrij over van Athletic Bilbao, waar hi over een aflopend contract beschikt. Hoewel Barça de komst van Martínez nog niet heeft bevestigd, zou de routinier al een krabbel hebben gezet onder een contract voor twee seizoenen. De linkspoot speelde tot nu toe namens Real Sociedad en Athletic Bilbao ruim driehonderd wedstrijden de Spaanse competitie.

Maakt Gravenberch een toptransfer?

Hij komt dit seizoen weinig aan spelen toe, maar Ryan Gravenberch wordt desalniettemin aan een toptransfer gelinkt. Jürgen Klopp zou het middenveld van Liverpool willen versterken en Gravenberch is een van de spelers die bij de Duitse trainer hoog op het lijstje staat. De twintigjarige middenvelder maakte afgelopen zomer de transfervrije overstap van Ajax naar Bayern München, waar hij tot op heden niet uit de verf is gekomen. Gravenberch is de voorbije tijd ook in verband gebracht met transfer naar andere clubs, zoals Arsenal en Manchester United.

Ronaldo wil weer werken met ex-trainer

Cristiano Ronaldo krijgt een nieuwe trainer bij Al-Nassr. Rudi Garci werd deze week op straat gezet door de Saoedische club. Ronaldo zou een belangrijke stem krijgen in de zoektocht naar een nieuwe coach. Diverse media claimen te weten met wie de Portugese aanvaller (weer) wil samenwerken. Het zou gaan om Zinédine Zidane en José Mourinho, twee trainers met wie Ronaldo gedurende zijn carrière eerder te maken heeft gehad. Zidane is weliswaar clubloos, maar lijkt te wachten op een aanbieding van een Europese topclub of het nationale team van Frankrijk. Mourinho ligt op dit moment vast bij AS Roma en zal de Italiaanse hoofdstad niet zomaar willen verlaten, maar wellicht dat een grote zak geld hem op andere gedachten kan brengen.