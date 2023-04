Wilfred Genee heeft dinsdagavond de uitzending van Vandaag Inside onderbroken om Jos Maathof in het zonnetje te zetten. De regisseur keerde na langdurige ziekte terug bij het programma. "Het is toch heel bijzonder. Jos was heel erg ziek. We maakten ons ernstig zorgen over hem, maar daar zit hij weer", zei Genee, waarna een applaus voor Maathof volgde.