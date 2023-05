Daley Blind bevestigt: 'Kans heel groot dat ik niet bij Bayern blijf'

Daley Blind gaat ervan uit dat hij komende zomer op zoek moet naar een nieuwe club. De Telegraaf meldde recent dat hij gepolst is voor een terugkeer bij Ajax. Toch blijft voorlopig onduidelijk waar Blind zijn carrière zal vervolgen. Wordt het een terugkeer bij Ajax, toch nog een club in een topcompetitie of ordinair geld verdienen in Saudi-Arabië?

"Omdat de kans heel groot is dat ik niet bij Bayern München blijf, moet ik om mij heen gaan kijken”, begint Blind in zijn eigen podcast Football is Life. “Ik ben transfervrij en er zijn meerdere opties. Ik ga de komende maand alles op een rijtje zetten. En dan ga ik hopelijk de goede keuze maken. Het is een spannende, maar ook een onzekere periode.”

Zeker nu de Duitse grootmacht nog in een titelstrijd verwikkeld zit, is de onzekere factor geen prettige. “Dat is niet echt wenselijk richting het einde van het seizoen, toch?”, zo merkt mede-podcaster Siem de Jong op. Blind zit er nog niet al te veel over in.

“Ik heb me er al vanaf de winter op voorbereid, dus ik maak me er niet heel druk om. Ook heb ik dit seizoen niet zo’n hele grote rol voor wat betreft speeltijd. Dus ik kan op de achtergrond rustig oriënteren”, reageert Blind. “Maar goed, het brengt toch een bepaalde spanning en onzekerheid met zich mee”, vervolgt de 101-voudig international. “In mijn ogen moet alles kloppen. En klopt er iets niet, wat ga je dan doen? Wil je wachten? Hoe lang wil je wachten? Waarop wil je wachten? Komt er nog wat beters, ja of nee? Komt er een club uit La Liga? Komt er een club uit Saudi-Arabië? Je gaat alles op een rijtje zetten”, besluit Blind.