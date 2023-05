PEC Zwolle is weer aan zet in de razendspannende titelrace in de KKD

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 8 mei.

Specials

Tops en Flops

Wedstrijden

Jong PSV - PEC Zwolle (20.00 uur)

In Zwolle keren ze het liefst met het kampioenschap op zak terug naar de Eredivisie. Daarvoor zal de ploeg van Dick Schreuder de komende weken Heracles Almelo onder zich moeten zien te houden. Beide clubs veroverden tot nu toe 79 punten, maar PEC Zwolle heeft een wedstrijd minder gespeeld en zodoende de beste papieren om de titel in de Keuken Kampioen Divisie te veroveren.

Nottingham Forest - Southampton (21.00 uur)

Het is nu of nooit voor Southampton. Willen The Saints degradatie uit de Premier League voorkomen, dan moet er tegen directe concurrent Nottingham Forest vanavond eigenlijk gewonnen worden. Southampton is op dit moment de hekkensluiter van de Engelse competitie en zal in de laatste vier speelrondes een keihard punten moeten gaan pakken om zich nog te handhaven.

Voetbal op tv

19.00 uur: Voetbalpraat, ESPN - voetbaltalkshow

16.00 uur: Fulham - Leicester City, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

16.00 uur: Millwall - Blackburn Rovers, Viaplay - live verslag van de Championship-wedstrijd

16.00 uur: Preston North End - Sunderland, Viaplay - live verslag van de Championship-wedstrijd

18.30 uur: Brighton & Hove Albion - Everton, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

19.00 uur: Galatasaray - Istanbul Basaksehir, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van de Süper Lig-wedstrijd

20.00 uur: Jong PSV - PEC Zwolle, ESPN - live verslag van de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd

20.25 uur: Veronica Offside, Veronica - voetbaltalkshow

20.30 uur: Rondo, Ziggo Sport - voetbaltalkshow

20.45 uur: Sassuolo - Bologna, Ziggo Sport - live verslag van de Serie A-wedstrijd

21.00 uur: Nottingham Forest - Southampton, Viaplay - live verslag van de Premier League-wedstrijd

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS 6 - voetbaltalkshow