Feyenoord wil tegen buurman volgende stap zetten richting titel, heerlijk affiche in Premier League

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zondag 7 mei.





Specials



Giménez grootheid in Mexico geworden: 'Feyenoord konden ze niet eens uitspreken'

Santiago Giménez doet het goed bij Feyenoord en door zijn prestaties is de Rotterdamse club ook een stuk bekender geworden in Mexico. Dat zegt Hans Westerhof, oud-trainer van Chivas de Guadalajara en Club Necaxa in Mexico. De voormalig oefenmeester kent het land goed en kent ook nog eens de vader van Giménez. In gesprek met FCUpdate.nl gaat Westerhof in op de bekendheid van Giménez en kampioen Feyenoord in het Noord-Amerikaanse land.

Wedstrijden



Excelsior - Feyenoord (14.30 uur)

Omdat PSV zaterdagavond won op bezoek bij Sparta, moet Feyenoord het kampioensfeest met minimaal één week uitstellen. Tegen buurman Excelsior is het voor de ploeg van Arne Slot zaak om 'gewoon' te winnen om de volgende stap richting de titel te zetten. Voor de Kralingers gelden hele andere belangen. De ploeg van Marinus Dijkhuizen staat op dit moment op een zestiende plaats, de plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op nacompetitievoetbal. Beide ploegen kunnen de punten dus heel goed gebruiken.

Go Ahead Eagles - FC Groningen (14.30 uur)

FC Groningen vecht vanmiddag voor zijn allerlaatste kansen in de strijd om handhaving. Wint de ploeg van trainer Dennis van der Ree bij Go Ahead Eagles en verliest Excelsior van Feyenoord, dan is er nog een (kleine) kans op lijfsbehoud. Maar eigenlijk houdt er niemand rekening met een Groningse overwinning in Deventer. Bij puntenverlies in de Adelaarshorst valt het doek voor FC Groningen.

Newcastle United - Arsenal (17.30 uur)

Arsenal stevende lang af op de eerste landstitel sinds 2004, maar de kampioenstress werd de formatie van trainer Mikel Arteta in de afgelopen weken iets te veel. Arsenal boekte van de week weliswaar een overtuigende zege op Chelsea, maar de vier wedstrijden daarvoor werden allemaal niet gewonnen. De Londenaren gingen onder meer onderuit tegen Manchester City, dat zaterdag won van Leeds United en daardoor een voorsprong van vier punten heeft. Arsenal kan de achterstand terugbrengen tot drie punten, maar dan moet het wel winnen bij Newcastle United. Die club is nog volop in de race voor een ticket voor de Champions League.

Antwerp FC - KRC Genk (18.30 uur)

Antwerp FC legde vorige week beslag op de Croky Cup, zoals het bekertoernooi in België al een paar jaar door het leven gaat, en kan er ook nog met de landstitel vandoor gaan. De ploeg van trainer Mark van Bommel staat momenteel weliswaar tweede, maar de achterstand op KRC Genk is slechts twee punten. De lijstaanvoerder is vanavond te gast in Antwerpen, waar de bekerwinnaar dus uitstekende zaken kan doen. Bij een overwinning is Antwerp FC de nieuwe koploper van de Jupiler Pro League.

Voetbal op tv

12.15 uur: Almere City - NAC Breda, ESPN - live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie

12.15 uur: FC Emmen - FC Twente, ESPN 2- live verslag van dit duel in de Keuken Kampioen Divisie

12.30 uur: Atalanta Bergamo - Juventus, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

13.00 uur: Angers - AS Monaco, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in de Ligue 1

14.30 uur: Excelsior - Feyenoord, ESPN - live verslag van dit duel in de Eredivisie

14.30 uur: Go Ahead Eagles - FC Groningen, ESPN 3 - live verslag van dit duel in de Eredivisie

14.30 uur: PEC Zwolle Vrouwen - Ajax Vrouwen, ESPN 4 - live verslag van dit duel in de Eredivisie Vrouwen

15.00 uur: AJ Ajaccio - Toulouse FC, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Ligue 1

16.45 uur: Fortuna Sittard - Vitesse, ESPN - live verslag van dit duel in de Eredivisie

17.05 uur: Olympique Lyonnais - Montpellier, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in de Ligue 1

17.30 uur: Borussia Dortmund - VFL Wolfsburg, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

17.30 uur: Newcastle United - Arsenal, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

18.00 uur: Napoli - Fiorentina, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

18.30 uur: Antwerp FC - KRC Genk, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Jupiler Pro League

20.00 uur: West Ham United - Manchester United, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

20.45 uur: Troyes - Paris Saint-Germain, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Ligue 1

21.30 uur: Paços Ferreira - Sporting Portugal, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Primeira Liga