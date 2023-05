Transferweekje: Álvarez lijkt bezig aan laatste Ajax-weken, Feyenoord en PSV kijken naar aanvallers

Het seizoen zit er bijna op en de beslissingen gaan door heel Europa snel vallen. Toch zijn veel clubs al druk bezig met het samenstellen van de selectie voor het volgende voetbaljaar. Wat staat ons binnenkort te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ajax lijkt Álvarez te verliezen aan de Bundesliga

Ajax gaat komend seizoen zo goed als zeker niet de Champions League in en dat betekent dat de Amsterdammers spelers zullen moeten verkopen. Het heeft er dan ook alle schijn van dat Edson Álvarez bezig is aan zijn laatste weken in het shirt van de Amsterdammers. De middenvelder uit Mexico werd vorige zomer nog gelinkt aan een transfer naar de Premier League, maar inmiddels lijkt de Bundesliga zijn bestemming te gaan worden. Bayern München en Borussia Dortmund hebben allebei interesse. Het Duitse medium BILD weet echter dat die Borussen op dit moment de beste papieren hebben om Álvarez op te pikken in de Johan Cruijff ArenA. Mike Verweij van De Telegraaf opperde eerder al dat Ajax zo'n veertig miljoen euro wil ontvangen voor de sterkhouder.

Feyenoord maakt serieus werk van spits Pepi

Ricardo Pepi heeft zijn zinnen gezet op een langer verblijf in de Eredivisie. De spits degradeerde dit seizoen met FC Groningen, maar lijkt zich op te kunnen maken voor een fraaie stap. Het was al langer bekend dat Feyenoord en PSV het wel zien zitten om de topscorer van Groningen over te nemen van FC Augsburg. Volgens 1908.nl heeft Feyenoord inmiddels gesproken met de Duitsers en het management van de twintigjarige aanvaller. De Rotterdammers willen Pepi naar verluidt op huurbasis naar De Kuip halen, al zal er ook een optie tot koop in het contract moeten zitten. Een mogelijke transfer van Pepi is ook afhankelijk van de huidige spits. Als Santiago Giménez of Danilo vertrekt uit Rotterdam-Zuid, is een nieuwe spits noodzakelijk.

PSV speurt markt af in zoektocht naar aanvallers

PSV is op de achtergrond al druk bezig met het versterken van de selectie met het oog op volgend seizoen. Dat zorgde afgelopen week voor een opvallend gerucht, dat bij Veronica Offside werd gebracht door Wilfred Genee. Hij vertelde namelijk dat Noa Lang van Club Brugge een optie zou zijn voor de Eindhovenaren. Het Eindhovens Dagblad meldde vervolgens dat Lang wel eens is genoemd in het Philips Stadion, maar dat PSV momenteel niet concreet is. De nummer twee van de Eredivisie hoopt Fábio Silva wel langer in Eindhoven te houden. De twintigjarige Portugees wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers en staat open voor een langer verblijf bij PSV. Volgens het ED hebben clubs uit Italië, Spanje, Engeland en Turkije zich ook gemeld bij the Wolves.

FC Barcelona zoekt geschikte opvolger Busquets

Sergio Busquets is bezig aan zijn afscheidstournee bij FC Barcelona. De 34-jarige middenvelder kondigde eerder deze week zijn vertrek aan en heeft opties om zijn loopbaan te gaan afsluiten in de Verenigde Staten en Saudi-Arabië. In de tussentijd richt men zich in het Camp Nou op de zoektocht naar een geschikte opvolger van de routinier. Xavi heeft zijn lijstje volgens het Spaanse medium Mundo Deportivo al ingediend bij de clubleiding. De 24-jarige middenvelder Martín Zubimendi van Real Sociedad staat bovenaan en wordt gezien als beste optie door de Catalanen. Maar ook in Barcelona wedt men op meerdere paarden. Xavi zou namelijk ook zeer gecharmeerd zijn van Sofyan Amrabat (Fiorentina) en Guido Rodríguez (Real Betis).

Erik ten Hag denkt na over entree Bart Verbruggen

Het zou zomaar kunnen dat er komende zomer al een einde komt aan het avontuur van Bart Verbruggen bij RSC Anderlecht. De loopbaan van de twintigjarige doelman zit in een stroomversnelling en onlangs werd hij door Het Nieuwsblad al in verband gebracht met Bayern München. De grootmacht uit de Bundesliga is niet de enige topclub die op zoek is naar een talentvolle sluitpost. Volgens het Engelse medium Manchester Evening News wil Erik ten Hag ook toeslaan met Manchester United. Ten Hag is niet meer te spreken over David De Gea en zoekt een vervanger. Dan moet er minimaal vijftien miljoen euro worden overgemaakt aan Anderlecht, dat volgens Het Laatste Nieuws behoorlijk wil cashen. Verbruggen ligt nog tot de zomer van 2025 vast in Brussel.

Toekomst van Slot blijft gemoederen bezighouden

Arne Slot hoopt aanstaande zondag met Feyenoord kampioen van Nederland te worden. Als dat gelukt is, zal het vooral nog over de toekomst van de succesvolle trainer gaan. Het is immers nog altijd zeer de vraag of Slot ook na de zomer nog actief is in De Kuip. De oefenmeester staat er nog steeds goed op bij Tottenham Hotspur, dat Julian Nagelsmann bovenaan het verlanglijstje heeft staan. Volgens the Daily Mail wil Feyenoord 6,9 miljoen euro zien als Slot wordt weggekocht. Het Duitse medium Sport1 noemde Slot deze week vervolgens ook als kandidaat bij Eintracht Frankurt. Als het aan Feyenoord ligt, blijven geïnteresseerde clubs met lege handen achter. Volgens 1908.nl gaan de Rotterdammers all-in om Slot nog een jaar in De Kuip te houden.