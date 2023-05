Vink ziet veel misgaan bij tegengoal Ajax: 'Binnen tien seconden drie verkeerde beslissingen'

Ajax kijkt in de rust van het hervatte uitduel met FC Groningen aan tegen een 1-1 gelijke stand. Nadat Dusan Tadic al vroeg vanaf de penaltystip voor een voorsprong voor de bezoekers zorgde, trok invaller Florian Krüger de stand weer gelijk. Volgens Marciano Vink heeft Ajax dat vooral aan zichzelf te danken.

Volgens Vink was de strafschop waaruit Tadic de score opende terecht. De bal ging op de stip na een overtreding van Groninger Laros Duarte op Owen Wijndal. "Goed gedaan door Wijndal", zegt Vink bij ESPN. "Duarte had dit seizoen wel meer van dit soort acties. Ik noem het ongecontroleerd", aldus Vink.

De daarmee behaalde voorsprong was volgens Vink niet meer dan terecht. "Ajax speelde op dat moment ook erg goed", meent de voormalig middenvelder, die daarna wel een waarschuwing zag bij de eerste kans voor de thuisploeg. "Daar zag je wel dat Ajax scherp moet blijven en zeker geen dom balverlies moet lijden."

Dat gebeurde even later toch. Mohammed Kudus leed balverlies bij een Ajax-aanval, waarna Groningen uit een counter via Krüger gelijkmaakte. "Jorrel Hato had hier eerder naartoe gemoeten", analyseert Vink. "Kudus had de bal eerder mee moeten geven en Wijndal moest sneller op de man gaan staan", vervolgt hij, waarbij ook doelman Gerónimo Rulli niet vrijuit ging. "Binnen tien seconden drie verkeerde beslissingen", concludeert Vink.