Friese amateurs door blunder plots niet meer zeker van handhaving: 'Hoe moet ik dit aan de jongens uitleggen?'

Een bizar verhaal uit het Friese amateurvoetbal. Hardegarijp leek afgelopen zaterdag degradatie uit de tweede klasse te ontlopen door in de finale van de play-offs Heerenveense Boys na penalty’s te verslaan. De club heeft deze woensdag echter te horen gekregen dat de KNVB van plan is de strafschoppenreeks over te laten spelen, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Hoe zit dat? Heerenveense Boys kreeg tijdens de wedstrijd een rode kaart, waardoor ook Hardegarijp het aantal spelers dat aan de penaltyserie mocht deelnemen had moeten terugbrengen tot tien. Dat gebeurde echter niet, ondanks dat het arbitrale trio er volgens voorzitter Anton Postema op was gewezen dat er mogelijk een speler van Hardegarijp uitgesloten moest worden.

"Maar daar is niks mee gedaan, ook met protesten na de wedstrijd niet. Het is de fout van de KNVB en de arbitrage waar wij nu de dupe van zijn", baalt Postema. "Ik kan er nog steeds niet bij met mijn hoofd. Ik zou ook niet weten hoe ik dit aan de jongens uit ga leggen. Die leven al vijf dagen in de veronderstelling dat ze een huzarenstukje afgeleverd hebben. Is dit dan gerechtigheid? Dat we binnenkort ergens in een weiland tussen Hardegarijp en Heerenveen strafschoppen gaan nemen? Ik vind het dan net zo eerlijk om er in een café in Grou om te gaan dobbelen."

Hardegarijp is voornemens hoe dan ook bezwaar in te dienen. Wordt dat bezwaar van tafel geveegd, dan zou het zomaar kunnen dat de clubs binnenkort de strafschoppenreeks over moeten spelen. Hardegarijp weet nu al dat dan niet de volledige selectie beschikbaar is. "Sommige jongens zijn al met vakantie."