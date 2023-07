Noa Vahle loopt Vierdaagse op laatste moment tóch niet: ‘Dit klinkt als een hele grote smoes…’

Dinsdag gaat de Nijmeegse Vierdaagse weer van start. Tijdens het jaarlijkse wandelevenement lopen deelnemers vier dagen op rij dertig, veertig of vijftig kilomter per dag. Verslaggeefster Noa Vahle van De Oranjezomer zou dinsdag één dag meedoen, maar moet om een ongelukkige reden toch verstek laten gaan.

Vahle onthult maandagavond in De Oranjezomer dat zij van plan was om één dag mee te lopen met de Nijmeegse Vierdaagse. “Het was inderdaad het idee dat ik morgen 40 kilometer mee zou doen. Dat vond de redactie heel leuk. Ik heb daar niet voor getraind, maar ik dacht: joh, mensen doen dat vier dagen lang, dan kan ik dat echt wel één dag”, zegt de 23-jarige verslaggeefster.

“Dit gaat klinken als een hele grote smoes…”, kondigt Vahle aan. Ze legt vervolgens uit dat zij afgelopen weekend ‘een balletje aan het overtrappen was op een barbecue’. “Sindsdien kan ik eigenlijk niet meer op mijn rechtervoet leunen. De komende dagen moet ik van de arts op krukken lopen.”

Vahle eindigt met een luchtig grapje. “Laat ik het zo zeggen: ik denk dat ik beter over sport kan praten dan daadwerkelijk uitvoeren. Ik ga dus wel verslag doen van de Vierdaagse, maar ik ga de veertig kilometer helaas niet lopen.”