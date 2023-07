Van der Sar zou zaterdag deelnemen aan speciale actie van hersenstichting

Edwin van der Sar zou zaterdag samen met zijn vrouw Annemarie deelnemen aan een wandeling in Noordwijk met de hersenstichting. De voormalig-doelman werd uitgerend in deze week getroffen door een hersenbloeding en ligt momenteel nog op de intensive care in Kroatië, maar was van plan om zelf in actie te gaan komen voor de stichting

Op Instagram maakte Van der Sar eerder deze week samen met zijn vrouw bekend te gaan deelnemen aan de SunsetWalk in de woonplaats van 53-jarige oud-international van het Nederlands elftal. Dit zou samen gaan gebeuren met de hersenstichting. Van der Sar en zijn geliefde wilden hiermee aandacht en begrip vragen voor iedereen die dagelijks moet leven met de impact van een hersenaandoening. Ze benoemen hierbij de onzichtbare gevolgen die vaak onstond.

Zaterdag 8 juli zouden Van der Sar en zijn echtgenote Annemarie - die eerder in 2009 is getroffen door een hersenbloeding - een wandeling door de duinen en over het strand maken met de hersenstichting. Uitgerekend in deze week is de voormalig algemeen directeur in een Kroatisch ziekenhuis terechtgekomen wegens een hersenbloeding. Zijn toestand zou volgens Ajax momenteel 'stabiel' zijn.