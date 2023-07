Willem Vissers hekelt ‘schandalig’ commentaar van Joris van den Berg (NOS) over Tadej Pogacar

Voetbaljournalist Willem Vissers heeft zich woensdag geërgerd aan zijn collega-journalist Joris van den Berg. Laatstgenoemde verzorgde namens de NOS het commentaar bij de zeventiende etappe van de Tour de France en nam daarbij meer dan eens zeer kritische woorden in de mond over favoriet Tadej Pogacar.

Pogacar was ruim twee weken lang met Jonas Vingegaard verwikkeld in een strijd om de gele trui, de trui waarin de leider van het algemeen klassement van de Ronde van Frankrijk rondrijdt. De Sloveense wielrenner verloor dinsdag in een individuele tijdrit over slechts 22,4 kilometer 1 minuut en 38 seconden ten opzichte van klassementsleider Vingegaard, waarna woensdag in de koninginnenrit naar Courchevel het definitieve verschil werd gemaakt door de Deense kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo–Visma.

Pogacar kwam al vroeg in de etappe ten val, beleefde een slechte dag en moest uiteindelijk capituleren op de Col de la Loze. De gele truiwinnaar van 2020 en 2021 verloor uiteindelijk liefst 5 minuten en 45 seconden op Vingegaard, waardoor het verschil in het algemeen klassement tussen beide renners nu 7 minuten en 35 seconden bedraagt in het voordeel van Vingegaard. Daarmee lijkt de Tour de France beslist.

Van den Berg verzorgde het commentaar bij de etappe namens de NOS samen met oud-wielrenner Michael Boogerd. De commentator stak zijn bewondering voor Vingegaard niet onder stoelen of banken, maar kraakte ook zekere enkele zeer kritische noten over Pogacar. Van den Berg zei onder meer dat Pogacar ‘in de prak was gereden’ en dat hij ‘volledig’ gefaald had. Verder sprak hij over ‘een teloorgang’ voor Pogacar en zei hij dat de Col de la Loze voor de Sloveen ‘de Cola der kanslozen’ was geworden.

Vissers is het compleet oneens met Van den Berg. “In tegenstelling tot de verslaggever van de NOS vind ik het juist een nederlaag met glans (voor Pogacar, red.)”, tweette de voetbalverslaggever van de Volkskrant aan het einde van de etappe. Vissers krijgt zeer veel bijval in de comments en ook elders op Twitter heeft men zich mateloos geërgerd aan het commentaar van Van den Berg over Pogacar. “Het is verschrikkelijk. In de prak gereden. Geen enkel respect in het populistische commentaar”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Anders tweets luiden: “Ik vond het commentaar van Joris van den Berg vandaag op Pogacar beneden alle peil”, “Schandalig dat denigrerende commentaar van Joris van den Berg over Pogacar. Wat een hypocriete onsportieve klootzak is dat” en “De hele dag wederom werkelijk beschamend commentaar van Joris van den Berg”.

Ik vond het commentaar van Joris van den Berg vandaag op Pogacar beneden alle peil. — Menno Lievers (@MennoLievers) July 19, 2023

Om kotsmisselijk 🤮🤮van te worden dat negatieve commentaar van Joris van den Berg bij @NOSsport over @TamauPogi #TourDeFrance2023 — Jos de Koeijer (@JosdeKoeijer) July 19, 2023

Wat is die Joris van den Berg een ontzettend irritante commentator #TourDeFrance2023 — Jos de Koeijer (@JosdeKoeijer) July 19, 2023

@NOSsport —> is er nou eens niemand die tegen Joris van den Berg vertelt dat hij extreem gekleurd (🟡⚫️) de koers becommentarieert? Boogerd is realistisch, is dan ook oud renner. #TourDeFrance2023 #Tour — jos bauer (@josbauer) July 19, 2023

Schandalig dat denigrerende commentaar van Joris van den berg over Pogacar. Wat een hypocriete onsportieve klootzak is dat — Schepers 💈 (@sjochnohweres) July 19, 2023

Joris van den Berg is zijn microfoon niet waard — Tadej Zigart (@QuincyProme5) July 19, 2023

Waarom toch zo gebruik maken van woorden als gesloopt, geslacht, gekraakt en in de prak gereden in het commentaar op #TourDeFrance2023 @NOSsport ? Zijn zulke persoonsgerichte agressieve woorden. @NOSwielrennen — Bart Schipmölder (@bartschipmolder) July 19, 2023