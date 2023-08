Noa Vahle maakte donderdag haar debuut als tv-presentatrice bij Veronica. Ze bracht de wedstrijd tussen Hammarby IF en FC Twente in de Nederlandse huiskamers, samen met analist René van der Gijp. Ze krijgt lyrische reacties van Jack van Gelder, Hélène Hendriks en Van der Gijp zelf.

Van Gelder noemt de 23-jarige Vahle een 'waanzinnig talent'. "Ze is hartstikke ad rem en laat zich door niks beïnvloeden. Het was misschien even wennen voor haar in de studio, maar ze zat lekker met René", zegt hij bij De Oranjezomer. Hij vindt niet dat Vahle haar baan heeft doordat ze de dochter van Linda de Mol is, ofschoon het zeldzaam is dat zulke jonge presentatoren een kans krijgen bij een grote tv-zender.

"Regelmatig wordt er gezegd dat ze deze baan heeft dankzij haar familie. Maar dat is niet het geval. Ze is buitengewoon talentvol en grijpt alle kansen zelf met beide handen aan. Niemand moet beweren dat ze dit niet op eigen kracht doet", aldus Van Gelder.

Hélène Hendriks, presentatrice van De Oranjezomer, is ook onder de indruk. "We waren tegelijkertijd natuurlijk live. Maar we hebben veel contact met elkaar, ook na de uitzending. Het is allemaal heel goed gelukt. Ze is nuchter en heeft een mooie eerste stap kunnen maken." Van der Gijp zei zelf bij Shownieuws: "Ik vind Noa echt een natuurtalent. Ze is echt volledig zichzelf."

Wat vond Vahle zelf van haar debuut? "Het was wel een beetje onwennig, vond ik, in het begin. In zo’n studio en: in welke camera moet ik kijken? Ik ben heel erg gewend om op zo’n veld te staan met één camera en dan heb je je verhaaltje, maar het was heel leuk en ik had René naast me, dus dat gaat altijd heel makkelijk."

Vahle zal voorlopig niet veel wedstrijden meer presenteren. "Ik vond het heel leuk om te doen, maar ik sta hier natuurlijk omdat Wilfred op vakantie is en Hélène in Breda zit, dus dit was eenmalig. Misschien volgende week nog een keer. Het is heel leuk, maar (…) ik denk ook dat het een beetje een illusie is om te denken dat ik nu al heel snel de studio in ga."

