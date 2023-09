Bom barst alsnog bij Spaanse voetbalbond: ontslag bondscoach Vilda, tuchtonderzoek Rubiales

Jorge Vilda wordt ontslagen als bondscoach van de Spaanse vrouwen. De keuzeheer was een van de mannen die applaudisseerde voor de speech van Luis Rubiales, toen hij aangaf niet op te stappen als bondsvoorzitter van Spanje. Dat kost Vilda, ondanks de wereldtitel, zijn kop als coach. Daarnaast worden er beschuldigingen aangeboden voor het gedrag van Rubiales, tegen wie een onderzoek ingesteld wordt. Tot die tijd mag hij zijn functie niet vervullen, maar van een definitief vertrek is (nog) geen sprake.

Dat is te lezen in verschillende Spaanse media, nadat er vanuit de RFEF een officieel bericht kwam met de verontschuldigingen. In het statement staat te lezen dat de Spaanse voetbalbond zich schaamt voor de uitingen van preses Rubiales, die hij 'op persoonlijke titel' heeft gedaan en geen vertegenwoordiging is van het gevoel van de RFEF. President Pedro Rocha spreekt van 'totaal onaanvaardbaar gedrag' wat Rubiales heeft gedaan en biedt zowel de excuses aan bij de Engelse, als ook de Spaanse vrouwenploeg. Dat staan in schril contrast met de eerdere statement, waarin Rubiales continu werd gesteund. Ook is er 'enorme schade' aangericht, zo geeft de RFEF toe.

Artikel gaat verder onder video

Dat steunen is niet langer het geval, want er is met de steun van de Spaanse voetbalbond een tuchtprocedure tegen de Rubiales gestart en dat zorgt ervoor dat hij per onmiddellijke ingang is geschorst om zijn functie als voorzitter van de RFEF nog langer in te vullen. Sowieso had hij al een schorsing van enkele maanden van de FIFA aan zijn broek hangen. Over een definitief vertrek wordt in het statement overigens niet gesproken en dus is het nog altijd niet uitgesloten dat Rubiales zijn rentree kan maken.

Het ontslag van bondscoach Vilda wordt in het communiqué nog niet naar buiten gebracht, maar dat zou Vilda wel al persoonlijk zijn bevestigd. Zijn vertrek zou wel enigszins opmerkelijk zijn als er met Rubiales het onderzoek wordt afgewacht en de voorzitter dan mogelijk kan terugkeren in zijn functie. In theorie zou Rubiales nog kunnen terugkeren, terwijl de man die voor hem applaudisseerde wel moet gaan. Vermoedelijk wordt dat gedaan omdat de speelsters niet langer met hem willen werken. Maandag kwam er vanuit de mannenploeg van Spanje steun voor de vrouwen.