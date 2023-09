Loodzware Europa League-groep voor Ajax: naar Frankrijk, Engeland en Griekenland

Ajax is in de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. Dat heeft de loting in Monaco vrijdagmiddag uitgewezen.

Ajax bereikte het hoofdtoernooi ondanks een 0-1 nederlaag tegen Ludogorets. De Amsterdammers zaten bij de loting in Pot 1 en ontliepen daardoor sterke ploegen als Liverpool, West Ham United, AS Roma en Villarreal. Maar uit Pot 2 kwam het sterke Olympique Marseille, terwijl Brighton & Hove Albion, dat indruk maakt in de Premier League, de opponent uit Pot 3 is. Ten slotte kwam ook de Griekse kampioen AEK bij de poule.

De groepwedstrijden worden afgewerkt op 21 september, 5 oktober, 26 oktober, 9 november, 30 november en 14 december. Voor Ajax is het de eerste deelname aan de groepsfase van de Europa League sinds 2016/17, het seizoen dat de club de finale behaalde.

De volledige Europa League-loting:

Groep A:

West Ham United

Olympiacos

SC Freiburg

Backa Topola

Groep B:

Ajax

Olympique Marseille

Brighton & Hove Albion

AEK Athene

Groep C:

Rangers

Real Betis

Sparta Praag

Aris Limassol

Groep D:

Atalanta

Sporting Portugal

Sturm Graz

Raków Częstochowa

Groep E:

Liverpool

LASK

Union Sint-Gillis

Toulouse

Groep F:

Villarreal

Stade Rennais

Maccabi Haifa

Panathinaikos

Groep G:

AS Roma

Slavia Praag

Sheriff Tiraspol

Servette FC

Groep H:

Bayer Leverkusen

Qarabag

Molde FK

BK Häcken