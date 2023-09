Mike Verweij weet hoe lang Steijn en Mislintat elkaar niet meer hebben gesproken

Sven Mislintat en Maurice Steijn hebben volgens journalist Mike Verweij al twee weken geen contact meer met elkaar gehad. De directeur voetbalzaken van Ajax is niet blij met uitspraken die Steijn deed na de remise bij Fortuna Sittard (0-0).

Steijn liet weten dat hij meerdere spelers heeft aangedragen bij Mislintat, maar die 'maakte andere keuzes. Die uitspraken 'zitten Mislintat natuurlijk niet lekker', weet Verweij. "Hij heeft afstand genomen van alle spelers die Mislintat heeft gehaald Dat is hem dusdanig niet in dank afgenomen dat er volgens mij al twee weken niet tussen die twee is gesproken", zegt Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Vanaf vandaag moet dat waarschijnlijk wel weer, want FC Twente komt eraan. Die hebben natuurlijk wel een beetje mot. Dat wordt hem niet in dank afgenomen."

De journalist sluit niet uit dat Mislintat binnenkort een moeilijk gesprek moet voeren met Steijn. Wat gebeurt er namelijk als Ajax niet wint van FC Twente, Olympique Marseille en Feyenoord, of zelfs al die wedstrijden verliest? "Dan kan er weleens heel snel een heel vervelende beslissing genomen worden. Maar wat gebeurt er dan met Sven Mislintat, die hem in dat geval kennelijk een zooitje bagger in zijn maag heeft gesplitst?"