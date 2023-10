Ajax-fans walgen: spandoek van PSV lijkt te verwijzen naar Abdelhak Nouri

Supporters van PSV ontvouwden zondagmiddag in de slotfase van het duel met Ajax (5-2 eindstand) een voor de Amsterdammers vernederend spandoek. Fans van Ajax walgen van één specifiek detail op het spandoek waarin de mogelijke degradatie van de club naar de Keuken Kampioen Divisie wordt aangekondigd.

Op het spandoek dat door de fans van PSV werd ontvouwd, waren verschillende toespelingen te vinden die verwijzen naar Ajax. Meest in het oog springen het afgelopen speelprogramma van Ajax, alsook de hashtag #RoadToKKD. Ook viel onder meer de like van voormalig directeur spelerszaken Sven Mislintat op.

Artikel gaat verder onder video

Een ander detail dat de fans van Ajax is opgevallen, is het aantal van 34 opmerkingen dat onderaan het spandoek staat. Supporters van Ajax online zijn ervan overtuigd dat dat een verwijzing is naar Abdelhak Nouri. Dit lijkt mede ingegeven door de tekst 'Player020Eliminated' eronder. 020 is het netnummer van Amsterdam.

Nouri liep in 2017 ernstig en blijvend hersenletsel op nadat hij tijdens het oefenduel van Ajax met Werder Bremen werd getroffen door een hartstilstand. Nouri speelde met rugnummer 34.

Een ander opvallend element op het spandoek is het aantal likes: 'Sven Mislintat en 1312 anderen'. Daarin schuilt een anti-politieboodschap. De afkorting 1312 correspondeert met de letters ACAB in het alfabet, een bekende afkorting voor All Cops Are Bastards.