'Valentijn Driessen had vroeger de uitstraling van een doperwt'

Hugo Borst is onder de indruk van de ontwikkeling die journalist Valentijn Driessen heeft ondergaan. Volgens zijn collega-journalist had Driessen vroeger totaal geen uitstraling, maar in de huidige journalistiek heeft hij met zijn kritiek in elk geval wel veel impact. “Hij is heel erg goed geworden”, begon Borst in Vandaag Inside erg positief over zijn collega. “Maar Valentijn Driessen had twintig jaar geleden de uitstraling van een doperwt.”

