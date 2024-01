USV Hercules - SC Cambuur anderhalf uur voor aftrap plots afgelast

De wedstrijd tussen USV Hercules en SC Cambuur in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker gaat donderdagavond niet door. Het duel is anderhalf uur voor de aftrap afgelast, omdat het speelveld van Sportcomplex Zoudenbalch in Utrecht door de vorst en sneeuwval van de afgelopen dagen onbespeelbaar is geworden.

Voor Hercules moest het duel met Cambuur het volgende hoofdstuk worden in het bekersprookje. De ploeg uit de Derde Divisie verraste in de vorige ronde van bekertoernooi vriend en vijand door Ajax met 3-2 over de knie te leggen. Die wedstrijd werd in december gespeeld in Stadion Galgenwaard van FC Utrecht, maar de Eredivisionist wilde zijn stadion voor het treffen tegen Cambuur niet verhuren aan Hercules.

"Vanwege de winterse weersomstandigheden van de afgelopen dagen en de invloed daarvan op het veld van Sportpark Zoudenbalch kon de veiligheid van de spelers niet gewaarborgd worden", schrijft de KNVB in een kort statement. Onduidelijk is nog wanneer de wedstrijd ingehaald zal worden.