Fraudeur bedreigt en licht Nederlandse clubs grootschalig op: ’We pakken alles van je af, mij vind je nooit’

De voetballerij is het slachtoffer geworden van grootschalige oplichting door één of meerdere mensen uit Nederland, die zich als directieleden van voetbalclubs hebben voorgedaan. Dat meldt De Telegraaf woensdagochtend. Volgens de ochtendkrant zijn clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie betrokken, maar ook clubs uit het buitenland.

De Telegraaf weet dat de oplichters zich voordoen als mensen die spelers willen (ver)kopen en vragen om voorschotten. Er zijn bedragen betaald variërend van 2500 tot bijna 20.000 euro, blijkt uit gesprekken met zaakwaarnemers en directieleden van clubs. Alle gedupeerden geven aan dat de oplichter een 26-jarige voetballer is, die in het verleden actief was in de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Roda JC en van een Zweedse club. Hem is ook gevraagd om een reactie, maar hij was niet beschikbaar voor commentaar.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf beschikt na onderzoek over aangiftes, opgenomen gesprekken en bedreigingen van vervalste contracten. De ochtendkrant schrijft dat de bedreigingen aan het adres van mensen uit de voetballerij zeer ernstig zijn: "De bedreigingen zijn huiveringwekkend. ’We hebben je paspoortgegevens en zullen je vinden. We pakken alles van je af. Mij vind je nooit’, zegt een man in het Engels tegen een van de zaakwaarnemers met wie deze krant sprak. Het gesprek is opgenomen. De man zegt dat hij ook met de dood werd bedreigd", weet de krant.

Duidelijk is dat de KNVB de zaak uiterst serieus neemt: We nemen de zaak zeer serieus, vanwege doodsbedreigingen die er zijn geuit en het internationale karakter. Wij hebben nu als KNVB de landelijke eenheid van de politie ingelicht om de zaak naar een hoger niveau te tillen", geeft Mark Boetekees namens de voetbalbond aan.