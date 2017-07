De vlog van Nouri op de dag van zijn debuut voor Ajax

09:23

De hele voetbalwereld denkt momenteel aan Abdelhak Nouri, die met ernstige en blijvende hersenschade kampt na zijn hartstilstand in de oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Veel mensen bekijken oude beelden van de 20-jarige middenvelder, waarmee ze stilstaan bij de dramatische situatie. Dit is misschien wel het mooiste filmpje, in september 2016 gepubliceerd door Ajax. Het is een vlog van Nouri en zijn broer, gemaakt rond de bekerwedstrijd tegen Willem II. Nouri debuteerde in dit met 5-0 gewonnen duel met een doelpunt in Ajax 1.Beelden: Ajax TV