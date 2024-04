Derksen onderbreekt bargast Vandaag Inside: 'Ga jij nou ook mee lullen over voetbal?'

Johan Derksen moet lachen om voormalig Kamerlid Arend Jan Boekestijn, die in de uitzending van maandag als bargast aanschuift in Vandaag Inside. De historicus geeft in de talkshow zowaar zijn mening over de trainerscarrière van Clarence Seedorf, maar wordt door De Snor direct gekapitteld: "Ga jij nou ook mee lullen over voetbal?"

Seedorf is voorzitter van de Black Impact Foundation, die zich inzet voor een meer inclusieve maatschappij, en maakte deel uit van het BIF All Stars-team dat het afgelopen zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam opnam tegen de Ajax Legends. Seedorf ziet in het feit dat er relatief weinig trainers en bestuurders van kleur in het (top)voetbal werkzaam zijn een bewijs dat racisme nog altijd aan de orde is. Derksen bezweert dat dat niet dé oorzaak is, en haalt de trainersloopbaan van Seedorf aan als voorbeeld.

"Hij zegt: er zijn weinig zwarte coaches. Hij heeft bij vier verschillende clubs zijn kans gehad en is overal binnen de kortste keren ontslagen. Niet omdat hij zwart was, maar omdat de resultaten niet goed waren. En voor zijn makkers Ruud Gullit en Edgar Davids geldt precies hetzelfde", meent Derksen. Seedorf stond na zijn uiterst succesvolle spelerscarrière aan het roer bij achtereenvolgens AC Milan, het Chinese Shenzhen FC, Deportivo La Coruña en de nationale ploeg van Kameroen, maar hield het in geen van die functies langer dan een jaar vol.

Boekestijn mengt zich later in de discussie: "Het blijft gek dat er heel veel zwarte spelers zijn, en heel weinig zwarte coaches", begint de gewezen politicus." Derksen laat hem die zin nauwelijks afmaken: "Ga je nou ook mee zitten lullen over voetbal, Arend Jan?", lacht de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. Toch houd Boekestijn voet bij stuk: "Het is heel moeilijk om een goede coach te worden, meestal gaat het mis. Maar hij kan natuurlijk vreselijk pech hebben gehad bij die clubs." Dat gaat er bij Derksen niet in: "Vier keer pech?", waarop Boekestijn weer reageert: "Ik weet het niet, maar ik wilde het even opnemen voor Seedorf."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maar één man zou Johan Derksen kunnen opvolgen in Vandaag Inside: 'Hij komt wel een beetje in de buurt'

Mocht Johan Derksen ooit vertrekken bij Vandaag Inside, dan lijkt er één geschikte kandidaat om zijn plaats aan de talkshowtafel over te nemen.