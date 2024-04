Maar één man zou Johan Derksen kunnen opvolgen in Vandaag Inside: 'Hij komt wel een beetje in de buurt'

Mocht Johan Derksen om welke reden dan ook vertrekken bij Vandaag Inside, dan zou Powned-presentator Rutger Castricum de enige geschikte kandidaat zijn om zijn plaats aan de talkshowtafel over te nemen. Dat is althans de mening van Telegraaf- en Privé-journalist Jan Uriot.

In een video-item van De Telegraaf laat Uriot zijn licht schijnen over de rel die is ontstaan rond de uitspraken die Derksen eerder deze week deed over Kamerlid Habtamu de Hoop. "Een gedoe eigenlijk hè", opent Uriot. "Verbale ongelukken zijn er in dat programma vaker gebeurd. Dan zou je zeggen: 'Moet er niet ingegrepen worden, door de zender?'. De demissionair premier heeft er zelfs nog op gereageerd."

Wat Uriot betreft zou Talpa ingrijpen echter achterwege moeten laten, aangezien het succes van Vandaag Inside voor een groot deel ontleend wordt door de controversiële uitspraken die regelmatig - onder meer door Derksen - aan tafel worden gedaan. "Waarom zou hij stoppen? Er zijn zeker een miljoen mensen per avond die ernaar kijken en ervan genieten, en zich er niet aan storen." Bovendien is dit nou eenmaal het handelsmerk van De Snor, betoogt Uriot: "Het is een beetje provoceren en een beetje dwars doen wat hij doet, dat is zijn systeem. Als heel Nederland zegt dat het wit is, zegt hij dat het zwart is, of vice versa."

Later in het filmpje laat Uriot zijn licht schijnen over Castricum, die regelmatig aanschuift in Vandaag Inside en daarnaast ook te zien is in Hélène Hendriks' Oranjezondag, waarop de afgelopen week onder meer door René van der Gijp kritiek werd geuit. "Er is een hoop over te doen, je hebt natuurlijk minder goede uitzendingen, dat hebben wij ook weleens natuurlijk. Ik vind dat hij gewoon lekker bij Hélène moet doorgaan", meent Uriot echter. Daarnaast zou Castricum wat de journalist betreft dus de ideale kandidaat zijn om de stoel van Derksen, indien die vrij zou komen, over te gaan nemen. "We moeten een opvolger hebben voor Derksen, daar moeten we rekening mee houden natuurlijk. Ja, het zou best eens kunnen dat hij dat gaat worden." Presentator Pim Sedee vraagt vervolgens of er nog 'andere gegadigden' zijn die Uriot voor zich ziet. "Nee, eigenlijk niet nee. Hij komt wel echt in die buurt, een beetje."

