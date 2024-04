Groot probleem voor Feyenoord: 'Gemeente Rotterdam moet zich diep schamen'

In Vandaag Inside wordt vrijdagavond een 'groot probleem' voor Feyenoord besproken. Er liggen concrete plannen om rond stadion De Kuip de beschikbare parkeerruimte vol te bouwen met huizen, waardoor Chris Woerts signaleert dat 'het verdienmodel van het stadion de nek wordt omgedraaid'. Johan Derksen haalt uit naar de gemeente Rotterdam: "Die moet zich diep schamen!"

"Ja, problemen bij Feyenoord", begint Woerts zijn relaas. "De club wordt door de gemeente de stad uitgedreven. Ze gaan rond De Kuip huizen bouwen, alle parkeerterreinen verdwijnen", schetst de sportmarketeer de situatie. Daarin is bovendien een bijzonder kwalijke rol weggelegd voor Lilian de Leeuw, de directrice van Stadion Feijenoord, zo betoogt Woerts. "Die zit in een gezamenlijk overleg met haar collega's, Dennis Te Kloese (algemeen en technisch directeur van de club, red.) en Pieter Smorenburg (financieel directeur Feyenoord, red.). Die heeft haar mond dicht gehouden, maar die weet al drie, vier maanden dat ze dat plan hebben ingediend. Dat betekent dat ze het verdienmodel van De Kuip de nek omdraaien en dat ze eigenlijk onaantrekkelijk worden voor de KNVB voor grote wedstrijden en interlands, en de KNVB Beker wordt niet meer gespeeld in De Kuip in de toekomst."

Gezellig, gedateerd stadion

Ook de gemeente moet het ontgelden: "Die zijn zó gefrustreerd dat Feyenoord City niet is doorgegaan, dat ze bezig zijn Feyenoord de nek om te draaien om de club de stad uit te jagen. En De Leeuw heeft eigenlijk een mes in de rug gestoken bij haar collega's in de directie", besluit Woerts zijn boze opsomming. Derksen haakt in: "De gemeente moet zich diep schamen, want voor de city promotion is Feyenoord echt het allerbelangrijkste. Zo'n havenstad, die graag de uitstraling van een grote havenstad wil hebben, die heeft zo'n club als Feyenoord echt nodig. In een stad als Rotterdam hoort een stadion waar internationale finales, Champions League-finales gespeeld kunnen worden. Ze willen allemaal een gezellig, gedateerd stadion, maar het is onverantwoord en je krijgt niet meer de grote wedstrijden."

Aboutaleb

Woerts haalt tot slot nog uit naar burgemeester Ahmed Aboutaleb, die tien dagen geleden een streep zette door een mogelijke huldiging op de Coolsingel, mocht Feyenoord zondag ten koste van N.E.C. de bekerfinale winnend afsluiten. "Nu mag het niet van de burgemeester, die zegt dat het niet echt een goede prijs is en te duur, en we gaan maar lekker naar de Binnen-Rotte. Het is echt belachelijk, die gemeente is echt zó anti-Feyenoord nadat Feyenoord City de nek om is gedraaid. Het is een schande dat de gemeente niet, wat Johan zegt, de club omarmt. Want dat is het boegbeeld van de stad en de beste marketing die je kunt hebben", besluit Woerts.

