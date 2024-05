'Ajax strijdt met onder meer PSG om handtekening 17-jarige spits uit Ecuador'

Ajax is geïnteresseerd in , die momenteel uitkomt voor het Ecuadoraanse Barcelona SC, zo vertelt presidentskandidaat Antonio Alvarez in gesprek met Machdeportes. Volgens hem zijn er meerdere clubs met interesse in de pas zeventienjarige spits. Zo noemt Alvarez ook de namen van drie andere Europese clubs.

"Het gaat om teams als Salzburg, Torino, PSG en Ajax. Hij is trending in het Europese voetbal", laat de presidentskandidaat weten in gesprek met het Ecuadoraanse radiostation. Alvarez wil vooralsnog niet loslaten welke club het meest concreet is voor Obando. “Men zal het snel te weten komen, vóór de verkiezingen.” De presidentsverkiezingen van Barcelona SC, dat momenteel de vijfde plaats in de Ecuadoraanse Liga Pro bezit, worden op 8 mei gehouden.

Sinds de blessure van de Argentijn Francisco Fydriszewski is de jongeling basisspeler bij Barcelona SC. De aanvaller bewees tijdens zijn eerste basisplaats van het seizoen meteen zijn waarde met een prachtig doelpunt en twee assists in de competitiewedstrijd tegen Libertad FC (0-3 overwinning). Daarna wist Obanda in drie competitieduels en een wedstrijd in de Copa Libertadores tegen São Paulo (0-2 nederlaag) niet meer tot scoren te komen.

