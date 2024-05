Strijd om Koopmeiners: 'Liverpool heeft naast Slot nóg een groot voordeel ten opzichte van Juventus'

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar voor welke club Atalanta Bergamo komende zomer gaat verlaten. De Nederlander maakte in het afgelopen seizoen al veel indruk in de Italiaanse competitie en doet er in de huidige jaargang nog een schepje bovenop. Zijn naam wordt veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar Juventus of Liverpool. De Telegraaf ziet voor The Reds enkele voordelen ten opzichte van de Italiaanse recordkampioen.

Atalanta Bergamo telde in de zomer van 2021 veertien miljoen euro neer voor de komst van Koopmeiners. Een koopje, bleek al snel. Vooral dit seizoen is de multifunctionele middenvelder niet te houden. Na 43 wedstrijden in alle competities staat de teller op veertien doelpunten en vijf assists en dan is het seizoen nog (lang) niet afgelopen. Koopmeiners had Atalanta Bergamo afgelopen zomer al kunnen verlaten, maar van een transfer naar Napoli kwam het uiteindelijk toch niet. “De vraagprijs van Atalanta bleek geen ‘koopie’, een bod van 48 miljoen euro werd achteloos terzijde geschoven”, zo schrijft De Telegraaf donderdag.

Grote kans dat Koopmeiners over een paar maanden wél een nieuw avontuur gaat. Eén ding is zeker: geïnteresseerde clubs zullen ook komende zomer diep in de buidel moeten tasten, zeker als de Oranje-international ook nog een goed Europees Kampioenschap speelt. “De huidige vraagprijs zal helemáál geen koopje zijn. Om te beginnen heeft Koopmeiners zich in Lombardije ontwikkeld tot één van de beste aanvallende middenvelders van de Serie A”, zo klinkt het. Daarnaast heeft Koopmeiners bij Atalanta nog een contract tot medio 2027. “De sterk verbeterde overeenkomst was een logisch uitvloeisel van het afgeslagen Napolitaanse bod. Een club die een bod van 48 miljoen euro te min vindt voor een speler die in 2021 voor 14 miljoen euro van AZ werd overgenomen, zal wat salariëring betreft water bij de wijn moeten doen. En zulks geschiedde.”

Volgens De Telegraaf spelen er ‘meer zaken’. Juventus wordt al tijden nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Koopmeiners, maar het is de vraag of de beoogde nieuwe hoofdtrainer diens komst ook ziet zitten. “Het is een publiek geheim dat Thiago Motta, de razend populaire coach van het verrassende Bologna, zijn woord heeft gegeven aan Juventus. En een nieuwe coach betekent ook nieuwe spelers. Zo zou Motta Bologna-middenvelder Lewis Ferguson graag meenemen, ware het niet dat de Schotse aanvoerder in April zijn kruisbanden scheurde.” Dat zou de kansen van Koopmeiners voor een transfer naar Turijn weliswaar vergroten, maar er zijn meerdere kapers op de kust, waaronder Liverpool. Koopmeiners maakte onlangs in het Europa League-tweeluik tussen Atalanta en Liverpool vooral op Anfield nog een ontzettend goede indruk.

“Behalve het spel van Koopmeiners, die als kind droomde om in de Premier League te schitteren, is er natuurlijk ook de link met zijn ex-coach”, doelt de krant op de aanstaande overgang van Arne Slot van Feyenoord naar Liverpool. “Het was Slot die Koopmeiners in Alkmaar tot aanvoerder bombardeerde. Bovendien heeft Liverpool meer slagkracht op de transfermarkt dan Juve. Er zijn niet veel clubs die zomaar even de geschatte 50 à 60 miljoen voor Koopmeiners kunnen neertellen. Liverpool wel, ook al lijkt er in de Premier League haast te worden gemaakt met de invoering van een bestedingsplafond”, zo leest het.

