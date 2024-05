Henk Spaan haalt trainer en peperdure verdediger door de mangel: 'Hij is geen echte voetballer, geschapen door AI'

Thomas Tuchel was na afloop van de eerste halve finale tussen Bayern München en Real Madrid in de Champions League niet mild voor zijn eigen speler Min-jae Kim, maar Henk Spaan is van mening dat de oefenmeester de schuld vooral bij zichzelf moet zoeken. Tuchel is immers degene die Kim laat spelen, zo stelt de columnist van Het Parool. Kim maakte afgelopen zomer voor veel geld de overstap van Napoli naar Bayern München, maar ging dinsdagavond twee keer opzichtig in de fout.

Bayern München hoopte in de persoon van Kim de nieuwe leider van de defensie te hebben gevonden, maar de Zuid-Koreaan is in Zuid-Duitsland nog niet de verdediger die hij in het afgelopen seizoen bij Napoli was. Kim had een belangrijk aandeel in het eerste Napolitaanse kampioenschap sinds 1990. Bij Bayern München is hij echter allesbehalve onomstreden. Kim moest in het tweeluik met Arsenal in de kwartfinales van de Champions League genoegen nemen met een reserverol en had zijn basisplaats tegen Real Madrid te danken aan de afwezigheid van Matthijs de Ligt.



De Nederlander ontbrak wegens een blessure, maar is er normaal gesproken volgende week woensdag in de return weer bij. Grote kans dat zijn rentree ten koste gaat van Kim, die na afloop van de eerste ontmoeting met Real Madrid het mikpunt van kritiek was. Ook bij zijn trainer Tuchel, die de verdediger te ‘gretig’ en ‘agressief’ noemde. Kim ging bij zowel het eerste als tweede doelpunt van Vinícius Júnior opzichtig in de fout. Spaan is echter van mening dat Tuchel de schuld voor het matige optreden van Kim bij zichzelf moet zoeken. “Na afloop van de wedstrijd tegen Madrid gaf Tuchel Kim de schuld van de nederlaag (2-2 gelijkspel, red.) hoewel hij degene was die Kim had opgesteld”, schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool.

De columnist is duidelijk niet onder de indruk van Kim, die Bayern afgelopen zomer toch vijftig miljoen euro kostte. “Kim is geen echte voetballer, hij is geschapen door AI. Kim voetbalt zoals AI popliedjes schrijft en uitvoert”, zo klinkt het. Over Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti en spelmaker Toni Kroos is Spaan een stuk beter te spreken. “Tegenover Tuchel stond Ancelotti, de coach die voor niemand bang is. Twitter Yordy Yamali postte dat Ancelotti soms tactische dingen doet om niet in slaap te vallen. Voor hem is het voetbal te makkelijk, zeker met Kroos in zijn team. Ancelotti zette Camavinga op de bank, dus Kroos had een kwartier nodig om het middenveld te herstructureren.”

Spaan was onlangs nog lovend over het optreden van Eduardo Camavinga tijdens de return tussen Manchester City en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. “Kroos en Camavinga hadden tegen Manchester City twee keer geschitterd dus nu wilde Ancelotti weer eens iets anders proberen om wakker te blijven naast die idioot op de bank van Bayern. Tenslotte werd het 2-2 met als hoogtepunt de pass van Kroos op Vinícius”, besluit Spaan.

