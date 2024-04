Henk Spaan enorm onder de indruk: 'Als hij hem in juni niet in de basis zet, is hij stapelgek'

Henk Spaan is zeer te spreken over het optreden van Real Madrid-middenvelder in de return tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League. De columnist van Het Parool stelt dat de Franse bondscoach Didier Deschamps niet meer om Camavinga heen kan.

Het tweeluik tussen Manchester City en Real Madrid in de kwartfinales van het miljardenbal brengt een verzameling van topvoetballers samen. De complimenten zijn dit seizoen al vaak voor Kevin de Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Jude Bellingham en Vinícius Júnior geweest, maar Spaan laat na de eerste helft in het Etihad Stadium de naam van Camavinga vallen. De Fransman maakte in de zomer van 2021 de overstap van Stade Rennes naar Real Madrid. De Spanjaarden telden een bedrag van 31 miljoen euro voor hem neer, maar zijn enorme potentie toonde hij ‘pas’ vanaf zijn tweede seizoen.

Dit seizoen is Camavinga haast niet meer uit de basiself van trainer Carlo Ancelotti weg te denken. Camavinga bewijst woensdagavond waarom. Real Madrid opende al vroeg de score, wordt sindsdien door Manchester City ver teruggedrongen en heeft dus niet heel veel de bal, maar ook zónder bal maakt Canavinga veel indruk. “Als Deschamps in juni Camavinga niet in de basis zet, is hij stapelgek”, zo schrijft Spaan op X. De columnist doelt uiteraard op het komende Europees Kampioenschap in Duitsland. Camavinga droeg tot op heden vijftien keer het shirt van de Franse nationale ploeg. Tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar kwam hij slechts twee keer in actie: in de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië én de finale tegen Argentinië.

Het optreden van Camavinga in de return tegen Manchester City valt niet alleen bij Spaan in de smaak. Ook Danielle Kliwon is onder de indruk. “Voorzet blokken? Camavinga is daar. Steekpass onderscheppen? Camavinga is daar. Sprint de zestien in? Camavinga is daar”, zo schrijft Kliwon eveneens op X. Maar zelfs als de 21-jarige linkspoot deze vorm doorzet, is een basisplaats in de Franse nationale ploeg niet vanzelfsprekend. De concurrentie op het middenveld is met onder meer Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot én de jonge, maar eveneens zeer talentvolle Warren Zaïre-Emery moordend.

Als Deschamps in juni Camavinga niet in de basis zet, is hij stapelgek. — Henk Spaan (@HenkSpaan9) April 17, 2024 Voorzet blokken? Camavinga is daar. Steekpass onderscheppen? Camavinga is daar. Sprint de zestien in? Camavinga is daar. — Danielle Kliwon (@kliwonder) April 17, 2024

