Guardiola bezorgt Manchester City-fans 75 minuten voor aftrap tegen Real geweldig nieuws

Manchester City-trainer Josep Guardiola kan in de return tegen Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League een beroep doen op . De vleugelverdediger ontbrak vorige week in de heenwedstrijd nog wegens een hamstringblessure, maar nadat hij afgelopen zaterdag al op de bank zat tijdens het competitieduel met Luton Town maakt hij woensdagavond dus zijn rentree binnen de lijnen. Dat is uitstekend nieuws voor Manchester City, dat Walker heel goed kan gebruiken om de pijlsnelle Real-aanvallers Vinícius Júnior en Rodrygo af te stoppen.

Kevin de Bruyne heeft eveneens een basisplaats bij Manchester City. De Belg was vorige week in Madrid normaliter ook aan de aftrap verschenen, maar bleek toch niet fit genoeg om te starten. Guardiola deed uiteindelijk helemaal geen beroep op De Bruyne. De middenvelder deed afgelopen zaterdag tegen Luton Town wel ‘gewoon’ weer mee en kan zijn ploeg dinsdag dus helpen om een ticket voor de halve finales van de Champions League in de wacht te slepen. Nathan Aké begint op de bank.

Artikel gaat verder onder video

De rentree van Walker en De Bruyne bij Manchester City gaat ten koste van John Stones en Mateo Kovacic. Zowel de Brit als de Kroaat hadden acht dagen geleden nog een basisplaats, maar moeten woensdagavond in het eigen Etihad Stadium dus hopen op een invalbeurt. Nóg meer goed nieuws voor Manchester City en Guardiola is dat Ederson weer van de partij is. De doelman maakte afgelopen zaterdag tegen Luton al zijn rentree. In Madrid stond Stefan Ortega nog onder de lat bij de regerend titelhouder, die vorige week een 2-3 voorsprong uit handen gaf. Real Madrid trok dankzij een heerlijke knal van Federico Valverde nog een gelijkspel over de streep (3-3).

De Koninklijke speelt komende zondag weliswaar de Clásico tegen aartsrivaal FC Barcelona, maar begint in Manchester 'gewoon' met de zo sterkst mogelijke elf. Aurélien Tchouaméni is wegens een schorsing niet van de partij. De Fransman wordt in het hart van de verdediging vervangen door Nacho. Carlo Ancelotti kiest voor de rest voor dezelfde namen als in de heenwedstrijd.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; Rodrigo, De Bruyne, Bernardo; Foden, Haaland, Grealish.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius.

