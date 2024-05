VEB fileert Ajax om handelen rondom Kroes: ‘Geen reden om hem titulair te laten zijn’

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vindt de oplossing van Ajax om Alex Kroes aan te stellen als titulair technisch directeur niet de juiste. Ze zijn namelijk van mening dat de rol te belangrijk is om slechts titulair te benoemen.

De eerder geschorste Alex Kroes werd vorige week door Ajax weer in de armen gesloten en benoemd tot titulair technisch directeur. Daarmee is hij op papier een normale werknemer van Ajax en heeft hij niet de bevoegdheden die een technisch directeur normaliter heeft. Geen goede situatie, geeft directeur van de VEB Gerben Everts aan in gesprek met Trouw.

“Het is prima dat er nu een nette oplossing is gevonden, maar er is geen enkele reden om hem titulair te laten zijn”, stelt Everts. “Iemand die zo’n belangrijke rol heeft bij een club als Ajax moet gewoon statutair benoemd zijn. Je kunt niet zeggen dat het bestuur van Ajax niet gaat over technische zaken. Het bestuur draagt een collectieve verantwoordelijkheid.”

Op 21 mei staat er bij Ajax een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) op de planning. Hierop gaat de VEB de onvrede over de situatie uiten, laat Evers vast weten. De Amsterdammers hebben eerder aangekondigd dat het punt over het ontslag van Kroes niet meer op de agenda staat op de BAVA, maar dat kan volgens Evers helemaal niet. Punten van de agenda halen moet namelijk met goedkeuring van de leden gebeuren.

