AD: Geertruida met vrienden in Londen, transfer naar Liverpool voorlopig niet aan de orde

was afgelopen weekend slechts als toerist in Londen, schrijft het Algemeen Dagblad. De verdediger van Feyenoord was aanwezig bij het duel tussen West Ham United en Liverpool, waarna hij in verband werd gebracht met de nieuwe club van Arne Slot.

Vanwege het vrije weekend besloot Geertruida samen met wat vrienden naar Londen te gaan om daar een wedstrijd van zijn vriend Crysencio Summerville te bekijken. De aanvaller ging met Leeds United op bezoek bij QPR en ging daar met 4-0 onderuit.

Op zaterdag was hij ook aanwezig bij het duel tussen West Ham United en Liverpool, zo viel te zien op het Snapchat-account van de verdediger. Aangezien zijn huidige trainer Slot de overstap naar Liverpool gaat maken, waren velen ervan overtuigd dat de oefenmeester mee wil nemen naar de Engelse havenstad.

Toch is dat op dit moment niet aan de orde, schrijft het AD. Volgens de krant is de naam van Geertruida op Anfield nog niet gevallen, maar zijn er wel veel clubs die hem volgen. In Rotterdam heeft de verdediger nog maar een contract voor een jaar en wordt er niet meer gesproken over verlenging, dus zal een transfer deze zomer waarschijnlijk zijn.

