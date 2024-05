Geblesseerde De Ligt niet op tijd hersteld en mist CL-clash met Real Madrid

mist dinsdagavond de eerste halve finale van de Champions League tegen Real Madrid. Bayern München maakt met het delen van de opstelling bekend dat de Nederlander niet bij de wedstrijdselectie zit voor het duel.

Afgelopen zaterdag raakte De Ligt geblesseerd aan zijn knie in het duel tussen Bayern en Eintracht Frankfurt (2-1). Na afloop van de wedstrijd werd de verdediger door de aanwezige pers gevraagd of hij de eerste halve finale tegen Real Madrid zou halen, waarop hij aangaf dit niet te weten. Inmiddels is dus duidelijk geworden dat de blessure van De Ligt erger is dan hij had gehoopt.

Thomas Tuchel gaf maandag op de persconferentie voorafgaand aan het duel al aan dat het meespelen van de Nederlander hoogst onzeker was. “Het is misschien nog te vroeg voor Matthijs, maar we zullen zien”, liet de oefenmeester zich optekenen. Uiteindelijk komt het duel in de halve finales van de Champions League te vroeg voor de verdediger. Hij wordt vervangen door Min-Jae Kim.

Andere twijfelgevallen bij Bayern waren Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Leroy Sané en Jamal Musiala. Van dat viertal verschijnt alleen Upamecano niet aan de aftrap. De Fransman is wel fit genoeg om plaats te nemen op de bank.

Opstelling Bayern München: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos, Rodrygo; Bellingham; Vinicius Jr.

