Duits recordinternational begrijpt nieuwe afzegging: ‘Bayern krijgt niet langer elke coach die het wil’

, die met Duitsland zowel Europees als wereldkampioen is geworden, denkt dat de afwijzing van Ralf Rangnick Bayern München meer pijn doet dan de afzeggingen van Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) en Julian Nagelsmann (bondscoach Duitsland).

“Dit is misschien wel de afwijzing die Bayern München het meeste pijn doet', laat Matthäus weten in gesprek met BILD. “Rangnick had weer een grote club kunnen coachen. Op zijn leeftijd komt zo’n kans misschien wel nooit meer voorbij, in tegenstelling tot Alonso of Nagelsmann. We moet ons realiseren: Bayern krijgt niet langer elke coach die het wil.”

De recordinternational van Duitsland snapt waarom Rangnick de baan bij Bayern geweigerd heeft. “Hij heeft een geweldige baan als bondscoach van Oostenrijk, is daar succesvol en wil deze verantwoordelijkheid nemen voor zijn team, zeker vlak voor het EK. Dit is een op menselijk gebied heel grote beslissing.”

Door de afwijzing van Rangnick zal Bayern door moeten schakelen naar een nieuwe trainer. Volgens het Franse X-account SPORTS ZONE is FC Hollywood in gesprek met Sebastian Hoeneß, de huidige trainer van VfB Stuttgart. Zelf wil de 41-jarige oefenmeester niets van de interesse weten. “Daar ben ik al naar gevraagd, maar er is niets veranderd. FC Bayern is een uitzonderlijke club, ze zullen zeker een goede oplossing vinden", vertelt hij tegenover BILD.

