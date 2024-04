Fatih Kaya scoort en schoffelt tegenstander tijdens juichactie keihard onderuit

van Sint-Truiden heeft vrijdagavond voor een grappig moment gezorgd. In het duel tegen Standard Luik maakte de Duister zijn eerste doelpunt, waarmee hij goed was voor de 3-3 in de slotfase. Bij het vieren van de treffer gebeurde iets kolderieks.

Uit vreugde sprintte Kaya richting de reservebank, waarna hij plotseling uitgleed. In zijn val haalde hij tegenstander Wilfried Kanga keihard onderuit. De speler van Luik keek verbaasd om en ging de confrontatie aan. Kanga hield geen blessure over aan het merkwaardige tafereel. “Ik heb sorry tegen hem gezegd', zei de doelpuntenmaker. 'Het was zeker niet mijn bedoeling”, sprak de dader na afloop.

Bekijk hieronder de grappige beelden:

😳 | Fatih Kaya scoorde zijn eerste goal in de #JPL na 4️⃣7️⃣ wedstrijden. 😅🐣 pic.twitter.com/uwnVhsssig — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Willem van Hanegem merkt in Nederland haast een volkswoede richting één topvoetballer

Van Hanegem: 'Nu hij het niet laat zien in Oranje, zijn we in dit land bijna boos op hem.'