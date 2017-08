Dekker door dolle heen: “Wat gebeurt hier vanavond!?”

03:31

Anouk Dekker kan het nog niet echt beseffen dat het Nederlandse vrouwenelftal de finale van het EK in eigen land heeft bereikt dankzij een afgetekende 3-0 overwinning op Engeland, de nummer vijf van de wereld. De rots in de branding in de Oranje-defensie moet het nog even tot haar laten doordringen. “Ik heb nu nog zoiets van ‘wat gebeurt hier vanavond?!', maar het besef komt nog wel”, vertelt Dekker tegen FCUpdate.nl. “Iedereen was door het dolle heen in de kleedkamer.”