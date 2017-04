Fraser wil Bruns graag halen: "Dat moet hij toch weten"

18:50 – Thomas Bruns kan zijn loopbaan zowel bij Vitesse als bij FC Utrecht voortzetten. De middenvelder van Heracles Almelo ontving van beide clubs een aanbieding. Henk Fraser laat voorafgaand aan het duel van Vitesse tegen Heracles weten bijzonder gecharmeerd te zijn van Bruns.



Tegenover FOX Sports gaat Fraser in op de mogelijke transfer. "Ik ken Thomas nog van Jong Oranje en ik ben gecharmeerd van hem", aldus de trainer. "Maar hij moet nu een keuze gaan maken. FC Utrecht is momenteel ook een club die het goed doet. Ik wens hem veel succes met zijn keuze. Maar hij moet wel weten dat we, en in het bijzonder ik, hem graag willen hebben."



Met de verdere onderhandelingen tussen beide clubs bemoeit Fraser zich verder niet. "Er wordt wel naar mijn mening gevraagd, maar dit is iets waar technisch directeur Mo Allach en de scouting zich mee bezighouden. Ik richt me op de bekerfinale en de stand op de ranglijst", besloot hij.