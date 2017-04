Buffon verwacht geen Barca-stunt dankzij zijn defensie

8:23 – Gianluigi Buffon was na de 3-0 overwinning in de Champions League trots op Juventus. De doelman verwacht geen 'PSG-scenario' in de return, mede dankzij de sterke verdediging van de Italianen. Dinsdagavond hield de club voor de zevende keer in het toernooi de nul.



Buffon vond dat Juventus een geweldige mentaliteit toonde tegen Barcelona. "Vanaf de eerste minuut hebben we zonder angst gespeeld. Ik heb ook nog altijd het idee dat ik moet bewijzen dat ik het verdien om in het shirt van Juventus te spelen. We hebben een fantastisch team", zegt de 39-jarige doelman na afloop tegenover de verzamelde Italiaanse pers.



Barcelona stuntte al eerder door tegen Paris Saint-Germain een 4-0 achterstand uit de heenwedstrijd teniet te doen door een 6-1 zege in eigen huis. Buffon houdt het in zijn achterhoofd, maar verwacht geen dergelijk scenario. "Ik zou geen enkele van onze verdedigers inruilen voor een ander. Daarnaast is dit gewoon een heel goede uitgangspositie", besloot hij.