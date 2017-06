Genk: "Jeugdopleiding doet niet onder voor Barcelona en Ajax"

0:00 – Racing Genk zette de afgelopen jaren flinke stappen met de jeugdopleiding en is daar trots op. Zo stroomden onder anderen spelers als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Divock Origi en Yannick Carrasco door. Techniektrainer Michel Ribeiro vindt dat de jeugdopleiding van de Belgische club tot de top van Europa behoort.



Ribeiro vertrekt bij Genk, maar heeft in een interview met Sport/Voetbalmagazine lovende woorden over voor de club. "Afgelopen seizoen trainden dertien jeugdspelers mee met het eerste elftal. Dertien! We moeten daar meer voor uitkomen. Genk doet qua opleiding en doorstroming niet onder voor FC Barcelona of Ajax. Integendeel, want de financiële mogelijkheden daar zijn veel groter", stelt hij.



De techniektrainer verwacht dat de jeugd van Genk tijdens toernooien hoge ogen zal gooien. "Hun jeugd speelt onze jeugd zeker niet weg. Wij verrichten echt mirakels met ons budget. Bij andere clubs laten ze talent ook heel vaak gewoon talent zijn. Genk maakt talent", aldus Ribeiro.