Celtic begint voor tiende keer op rij met zege aan competitie

15:41 – Celtic blijft een klasse apart in Schotland. De grootmacht uit Glasgow kreeg zaterdag de eer om het nieuwe voetbalseizoen in eigen land af te trappen en deed dat overtuigend. Heart of Midlothian werd met een 4-1 nederlaag kansloos gelaten.



Voor de formatie van Brendan Rodgers waren Leigh Griffiths (twee keer), Callum McGregor en Scott Sinclair doeltreffend. In de slotfase maakte Hearts nog wel de 4-1, maar verder dan een eretreffer kwamen de bezoekers niet. Het is voor het tiende seizoen op rij dat de 48-voudig kampioen met een driepunter is begonnen aan de competitie.



Celtic is sowieso prima op dreef, aangezien het al twee voorronden in de Champions League wist te overleven. Daarom speelt het binnenkort de vierde en beslissende ronde tegen Astana. In de derde voorronde schakelden de Schotten het Noorse Rosenborg BK uit. Die ploeg is nu de tegenstander van Ajax in het voorportaal van de Europa League.