Riquelme: Flegmatieke spelmaker

Op 19 december wordt in Zürich de trofee voor FIFA Wereldvoetballer van het Jaar uitgereikt. De komende twee maanden zal FCUpdate.nl om de dag één van de 30 genomineerde spelers voorstellen. Vandaag Juan Román Riquelme, de 27-jarige middenvelder van Villarreal. Riquelme, geboren in San Fernando in Argentinië, begint zijn loopbaan bij Argentinos Juniors in 1995. De aanvallende middenvelder maakt als jeugdspeler veel indruk en al snel staat hij in de belangstelling van de Argentijnse topclubs Boca Juniors en River Plate. Aangezien Riquelme al vanaf zijn jongste jaren een grote fan is van Boca, besluit hij om over te stappen naar de populaire club uit Buenos Aires. Op 10 november 1996 maakt Riquelme zijn debuut in de hoofdmacht van Boca. Slechts twee weken later scoort hij zijn eerste goal. De middenvelder groeit bij Boca uit tot een ster en pakt vele prijzen. Hij wint nationale titels in 1998 en 1999 en legt beslag op de Copa Libertadores in 2000 en 2001. De Europese interesse voor Riquelme komt op gang nadat Boca in 2000 ten koste van Real Madrid de Wereldbeker veroverd (2-1). Riquelme speelt een uitstekende partij en is bovendien trefzeker. De Argentijn kiest in de zomer van 2002 voor een transfer naar FC Barcelona. Daarmee volgt Riquelme het pad van zijn grote voorbeeld Diego Maradona, die eveneens uitkwam voor Argentinos Juniors, Boca en Barça. De Catalanen verwachten veel van de middenvelder, en hij geldt dan ook als de belangrijkste aankoop. {image[241521][left-half][]}Het verblijf van Riquelme bij Barcelona wordt echter geen succes. Supporters kunnen het flegmatieke spel van de Argentijn nog wel waarderen, maar trainer Louis van Gaal ziet het niet in hem zitten. Riquelme - vaak omschreven als een klassieke Latijns-Amerikaanse spelmaker - past niet binnen het strakke concept waarin Van Gaal Barcelona laat voetballen. Na een seizoen wordt Riquelme verhuurd aan Villarreal. Bij de bescheiden club krijgt hij, in tegenstelling tot Barcelona, wél de vrijheid om zijn acties te maken. Vooral dankzij zijn uitstekende spel sluit Villarreal het seizoen 2004-2005 af op de derde plaats in de Spaanse Competitie. In juni 2005 neemt Villarreal Riquelme voor zeven miljoen euro definitief over van Barcelona. Riquelme komt ook uit voor het nationale elftal van Argentinië. In 1997 wint hij met de jeugdploeg (Onder 20) zowel het kampioenschap van Zuid-Amerika als het Wereldkampioenschap. In 2005 staat Riquelme met Argentinië in de finale van de Confederations Cup. Brazilië blijkt daarin veel te sterk en zegeviert met 4-1.