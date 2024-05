Platini gaat strijd met Johansson aan

Michel Platini heeft zich officieel kandidaat gesteld om voorzitter van de UEFA te worden. De Franse vedette gaat in de verkiezingstrijd de concurrentie aan met Lennart Johansson, de huidige preses die zich opnieuw verkiesbaar stelt. Platini en Johansson zijn voorlopig de enige kandidaten voor de functie.

Platini liet op 15 maart al weten dat hij een gooi wilde doen naar de functie, maar de Franse voetbalbond moest op dat moment nog officieel akkoord gaan met de open sollicitatie van Platini. De bond heeft de oud-middenvelder nu haar steun toegezegd, waarna de kandidatuur per brief aan de UEFA bevestigd is.

Op 27 januari 2007 zal in Düsseldorf bekend worden wie verkozen zal worden tot nieuwe UEFA-president. Opvallend is hierbij het leeftijdsverschil tussen beide kandidaten. Platini is met zijn 51 jaar ruim een kwart eeuw jonger dan de 76-jarige Johansson, die al sinds 1990 voorzitter is van de UEFA.