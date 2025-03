Mark Schwarzer vertrekt na elf jaar bij Middlesbrough. De doelman van het nationale elftal van Australië zei donderdag in Sydney dat hij voor twee seizoenen heeft getekend bij Fulham.

De 35-jarige Schwarzer sloot zich in Australië aan bij het team van bondscoach Pim Verbeek nadat hij in Londen de overgang had afgerond. De Socceroos spelen in juni een aantal kwalificatieduels voor het WK van 2010. Schwarzer stond 467 keer onder de lat bij Middlesbrough.